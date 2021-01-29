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اقتصاد

خدمات الفصل الاجتماعي لبطاقة التموين إلكترونيا

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:32 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
قال عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن وزارة التموين  أتاحت من خلال الموقع الإلكترونى "دعم مصر"، خدمات استخراج بطاقات بدل فاقد وبدل تالف وخدمات الفصل الاجتماعى، وهي استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، ويحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وإتاحة خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى.

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وكشف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أن الوزارة تواصل استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات الدعم المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز.

وأوضح مدكور أن الهدف من إجراء عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر ،أنه من خلال رقم محمول المستفيد من منظومة الدعم التموينية تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأي شيء يفيدهم عن منظومة الدعم.
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