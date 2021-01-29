خدمات الفصل الاجتماعي لبطاقة التموين إلكترونيا

مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن قال عمرو مدكور،والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن وزارة التموين أتاحت من خلال الموقع الإلكترونى "دعم مصر"، خدمات استخراج بطاقات بدل فاقد وبدل تالف و خدمات الفصل الاجتماعى، وهي استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، ويحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وإتاحة خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى.





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وكشف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أن الوزارة تواصل استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات الدعم المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز.



