خاص.. مخابز أسيوط: مذكرة لوزير التموين لإعادة النظر فى المنظومة الجديدة

















ولفت إلى مطالبة العمال بزيادة كميات الوقود بمقدار زيادة العدد الجديد للخبز.









وأكد أن أصحاب المخابز يعانون من الخسائر المتواصلة نتيجة زيادة الأعباء.









وأشار رئيس الشعبة إلى أنه تم إعداد مذكرة للشعبة العامة لأصحاب المخابز بالغرف التجارية ليتم رفعها للدكتور على المصيلحى، وزير التموين، لإعادة النظر فى القرارات الخاصة بالمنظومة الجديدة.











وكانت المخابز طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإعادة النظر فى تكلفة إنتاج رغيف الخبز نتيجة ارتفاع الأعباء والأسعار.









كما اعترضت على البند الخاص بدفع تأمين 3 أيام قبل الحصول على الدقيق من المطاحن، وفقًا لتعديلات المنظومة الجديدة للخبز التى أقرتها وزارة التموين.









وكان البند الخاص بدفع صاحب المخبز التأمين تسبب فى أزمة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمخابز، حيث احتج عدد كبير من أصحاب المخابز بالمحافظات على بند التأمين، بسبب نقص السيولة لدى المخابز، فى ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للمخابز لدى وزارة التموين تقترب من مليار جنيه.









وتفرض المنظومة الجديدة على كل مخبز دفع تأمين لمدة 3 أيام عند الحصول على طن الدقيق «استخراج 82%» لإنتاج الخبز المدعم، بينما كان فى العقد القديم يحصل المخبز على الدقيق المدعم على سبيل الأمانة، وتتم المحاسبة على ما تم استهلاكه كل 3 أيام.









يذكر أن الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى الموازنة العامة 2020-2021 يبلغ 48.5 مليار جنيه لدعم منظومتى السلع التموينية والخبز المدعم، وذلك لنحو 71 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية.