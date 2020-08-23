270 مليون رغيف يوميا.. التموين: توفير الخبز بوزن 90 جراما ومواصفات جيدة "فيديو"

قال اللواء الدكتور عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية تموين القاهرة، إن منظومة الخبز خاضعة للرقابة المستمرة ولجهات الرقابة التموينية في وزارة التموين، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على توفير رغيف خبز بوزن 90 جرامًا بمواصفات جيدة.





من جانبه قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز، في لقاء خاص ببرنامج " صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر"، إن يتم عمل رقابة على كافة المخابز المشاركة في المنظومة وللتعرف على مدى قبول المواطن على رغيف العيش وبحث المشكلات التي تواجه أصحاب المخابز.



