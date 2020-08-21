AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين تؤكد: سعر رغيف الخبز المدعم لن يزيد عن 5 قروش

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:41 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن  الهدف الأساسي من تخفيض وزن رغيف الخبز هو الحفاظ على الجودة والمواصفات والابقاء على صحة المواطن 5 أرغفة في اليوم والحفاظ على سعره 5 قروش .

وأضاف أحمد كمال في تصريحات تليفزيونية، :" رصدنا على أرض الواقع أن بعض المخابز كانت تنتج رغيف الخبز ناقص 10 و 20 جراما".

وتابع أحمد كمال:"  تثبيت وزن رغيف الخبز لـ 90 جراما  من اجل الحفاظ على الدعم المقدم لأصحاب المخابز في ظل التكلفة الجديدة " مضيفا:"  عقدنا اجتماعات كثيرة مع شعب المخابز وقررنا تثبيت الوزن عند 90  جراما ورفعنا التكلفة من 213 جنيها لـ 265 جنيها في الشوال الواحد وزيادة عدد الأرغفة المنتجة في الشوال الواحد من  1250 لـ 1450 رغيفا".

وأكمل أحمد كمال:"  اي نقص في وزن الرغيف سيتم مضاعفة الغرامة على صاحب المخبز  وتنفيذ القانون عليه وغلق المخبز".

ولفت احمد كمال:"  تخفيض وزن رغيف الخبز يضمن الحفاظ على جودة رغيف الخبز  مع الحفاظ على سعر الرغيف 5 قروش وهو من الثوابت ولا يمكن المساس بها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. التموين تكشف أسباب تقليص حجم رغيف الخبز 20 جراما

التموين تكشف.. حصة المواطن من الخبز بعد تقليص وزنه 20 جراما

بالمستندات.. جميع قرارات وزارة التموين فيما يخص رغيف الخبز

فيديوجراف.. أسباب تقليص وزن رغيف العيش المدعم

تلاعب المخابز ووصول الدعم لمستحقيه.. التموين تكشف مكاسب خفض وزن الرغيف إلى 90 جراما

سعر الرغيف 5 قروش ولا مساس به.. التموين: تخفيض وزن الخبز يضمن الجودة

ترشيحاتنا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

صلاة قيام الليل.. هل تجوز بعد العشاء ثم الشفع والوتر؟

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

أحدث أسعار سيارات ألفا روميو 2020 في السوق المصري

صادق: فايلر يوافق على بدء المفاوضات مع هذا الثلاثي .. وفتحي يرحب بالعودة للأهلي

أدعية مستجابة يوم الجمعة للرزق وتحصين النفس

AdvertisementS

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

صادق: فايلر يوافق على بدء المفاوضات مع هذا الثلاثي .. وفتحي يرحب بالعودة للأهلي

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

إصابة 4 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ فلسطينية على مستوطنات قرب غزة

حدث ليلا.. هاجم رواد السوشيال ميديا جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولتهم تضليل الرأي العام كعادتهم .. انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21-8-2020

6 ساعات تحت أشعة الشمس ومعاناة مع الأشواك .. عمال التين الشوكي: بنخرج من الفجر والشغلانة صعبة .. فيديو وصور

محتاج 113 سنة علشان يقع.. أحمد حسن يتحدث عن تأثير رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

ثمنه تجاوز 2 مليون دولار.. هل تعرف اسم أغلى دواء في التاريخ؟

يحاولون تضليل الرأى العام بوفاة العريان .. وراد السوشيال ميديا يهاجمون جماعة الإخوان الإرهابية

أدعية مستجابة يوم الجمعة للرزق وتحصين النفس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في عيد ميلاده

6 ساعات تحت أشعة الشمس ومعاناة مع الأشواك .. عمال التين الشوكي: بنخرج من الفجر والشغلانة صعبة .. فيديو وصور

أحدث أسعار سيارات ألفا روميو 2020 في السوق المصري