التموين تؤكد: سعر رغيف الخبز المدعم لن يزيد عن 5 قروش

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن الهدف الأساسي من تخفيض وزن رغيف الخبز هو الحفاظ على الجودة والمواصفات والابقاء على صحة المواطن 5 أرغفة في اليوم والحفاظ على سعره 5 قروش .





وأضاف أحمد كمال في تصريحات تليفزيونية، :" رصدنا على أرض الواقع أن بعض المخابز كانت تنتج رغيف الخبز ناقص 10 و 20 جراما".





وتابع أحمد كمال:" تثبيت وزن رغيف الخبز لـ 90 جراما من اجل الحفاظ على الدعم المقدم لأصحاب المخابز في ظل التكلفة الجديدة " مضيفا:" عقدنا اجتماعات كثيرة مع شعب المخابز وقررنا تثبيت الوزن عند 90 جراما ورفعنا التكلفة من 213 جنيها لـ 265 جنيها في الشوال الواحد وزيادة عدد الأرغفة المنتجة في الشوال الواحد من 1250 لـ 1450 رغيفا".





وأكمل أحمد كمال:" اي نقص في وزن الرغيف سيتم مضاعفة الغرامة على صاحب المخبز وتنفيذ القانون عليه وغلق المخبز".



