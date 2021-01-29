لميس سلامة: التموين تعلن بدء الأوكازيون الشتوي 7 فبراير المقبل

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الأوكازيون الشتوي على الأبواب، معقبة: الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين أصدر قرارا وزاريا ببدء فترة التصفية الأولى أو "الأوكازيون الشتوي" لعام 2021، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 7 فبراير.

وأضافت "لميس سلامة"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "كل محل يقوم بعرض ما لديه في الأوكازيون خلال أسبوعين فقط، مشددة على ضرورة توجه أصحاب المحالات إلى وزارة التموين لـ إخطارها بقرار بدء الأوكازيون حتى يحصل كل محل على الفترة المحددة له.

وتابعت أن الجهات يجب أن تلتزم بعرض أسعار السلع قبل وبعد الخصم، وذلك وفقا لقرارات وزارة التموين.