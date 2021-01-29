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رياضة

بعثة الأهلي تتوافد على المطار استعدادا لرحلة «المونديال»

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:42 م
الاهلي
الاهلي
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عبدالله هشام
بدأت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي التوافد على مطار القاهرة الدولي؛ استعدادا للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى11 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مطار القاهرة في  الرابعة عصرا، ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته بالقاهرة صباح اليوم، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على حضور مران الأهلي؛ لدعم ومساندة اللاعبين، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الأهلي على الظهور بصورة مشرفة، وتقديم عروض قوية خلال منافسات البطولة العالمية الكبيرة.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على آخر ترتيبات السفر وجاهزية الفريق، وأكد دعم الوزارة الكامل لبعثة الفريق في مهمتها، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا لفريق الكرة، وأن يحقق نتائج قوية في البطولة.

ووجه الكابتن الخطيب الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، وأعرب عن تقديره الشديد للجهود التي يقوم بها من أجل دعم ومساندة الفرق الرياضية المصرية بشكل عام. 

ومعروف أن النادي الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له الفوز بالمركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.
بعثة الأهلي تتوافد على المطار استعدادا لرحلة «المونديال»
بعثة الأهلي تتوافد على المطار استعدادا لرحلة «المونديال»
بعثة الأهلي تتوافد على المطار استعدادا لرحلة «المونديال»
بعثة الأهلي تتوافد على المطار استعدادا لرحلة «المونديال»
بعثة الأهلي تتوافد على المطار استعدادا لرحلة «المونديال»
بعثة الأهلي تتوافد على المطار استعدادا لرحلة «المونديال»
بعثة الأهلي تتوافد على المطار استعدادا لرحلة «المونديال»
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