جامعة عين شمس في أسبوع.. طالب زراعة يشارك ببحث دولي.. استضافة استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم للمكفوفين للمشاركة ببطولة إفريقيا

وفي سياق اخر قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس إن الطالب محمد عبد الفتاح الطالب بالمستوى الرابع ببرنامج البيوتكنولوجى عربي زراعة عين شمس، شارك فى أحد الأبحاث التى نشرت فى مجلة genes الدولية ذات معامل التاثير ٣.٧ .





وأضاف احمد جلال لصدي البلد أن الكلية سوف تكرم الطالب على تميزه وتفوقه العلمي، موضحا أن البرامج الجديدة بزراعة عين شمس من البرامج المتميزة والتى تتعامل مع متطلبات العصر لتأهيل خريج مميز يستطيع المنافسة محليا وعالميا.





وأشاد أحمد جلال باجتهاد الطالب وتفوقه وبدور هيئة اعضاء التدريس، قائلا: "نتمني ان يكون لدينا الكثير مثل هذا الطالب وهذا نموذج مشرف للطلاب المصريين".





ملخص الدراسة :





أن بكتيريا Campylobacter أكثر مسببات الأمراض البكتيرية شيوعًا المسؤولة عن التهاب المعدة والأمعاء البشري في جميع أنحاء العالم. تمثل الحيوانات المنتجة للغذاء المستودع الرئيسي لعدوى Campylobacter وقد تم الإبلاغ سابقًا عن حدوث انتقال من خلال استهلاك طعام من أصل حيواني ، بما في ذلك الدجاج غير المطبوخ جيدًا ، والحليب غير المبستر، ومنتجات الألبان ، ومن خلال مياه الشرب الملوثة.





لقد ارتبطت قدرة Campylobacter على النجاة من الظروف البيئية المجهدة ارتباطًا مباشرًا بالأمراض التي تنقلها الأغذية. تلعب وحدات السم ومضاد السم Toxin-antitoxin (TA) دورًا مهمًا كنظم دفاع ضد العوامل المضادة للميكروبات وتعتبر استراتيجية لا تقدر بثمن تسخرها مسببات الأمراض البكتيرية للبقاء في البيئات المجهدة. على الرغم من أن وحدات TA قد تم دراستها على نطاق واسع في الكائنات الحية النموذجية مثل Escherichia coli ، فإن هذا النوع من النُظم الدفاعيه في Campylobacter)) لا يزال غير مستكشَف إلى حد كبير.





لذلك ، في هذه الدراسة ، تم إجراء فحص شامل لـ 111 عزلة بكتريا تم اخذها من مصادر غذائية وسريرية مختلفة. وجدنا 10 أنظمة من النوع Toxin-antitoxin)) من النوع الثاني تنتمي إلى أربع عائلات TA . حصلنا على ما مجموعه 12 جينًا سامًا و 14 جينًا مضادًا للسموم عبر 66 من أصل 111 عزلة. تنتمي جميع جينات السم / مضادات السم إلى أنظمة النوع الثاني من TA. وهذا النوع من الأنظمة يكون عبارة عن تفاعل البروتين الخاص بالسم مع البروتين الخاص بمضاد السم.





توفر هذه النتائج رؤى مفيدة حول توزيع وحدات TA في مجموعة غير متجانسة من Campylobacter المعزولة من مصادر مختلفة ، وبالتالي تطوير فهم أفضل للآليات التي من خلالها تنجو هذه العوامل الممرضة من الظروف البيئية المجهدة ، والتي ستساعد بشكل أكبر في التصميم المستقبلي لـ المزيد من مضادات الميكروبات المستهدفة.