جامعة عين شمس في أسبوع.. طالب زراعة يشارك ببحث دولي.. استضافة استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم للمكفوفين للمشاركة ببطولة إفريقيا

جامعة عين شمس في اسبوع :
_اختيار رئيس عين شمس و 9 من الأساتذة لعضوية لجنة الإعجاز الرباني
_عين شمس تستضيف استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم للمكفوفين للمشاركة في بطولة إفريقيا
_نموذج مشرف .. طالب بزراعة عين شمس يشارك في بحث بمجلة دولية
_مدير مستشفى عزل يكشف توقعاته لـ موجة كورونا الثالثة في مصر
شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها جامعة عين شمس تستضيف استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم للمكفوفين للمشاركة في بطولة إفريقيا واختيار رئيس جامعة عين شمس و 9 من الأساتذة لعضوية لجنة الإعجاز الرباني .
حرصت جامعه عين شمس على دعم الرياضة المصرية وتقديم كل سبل الرعاية للشباب المصري عامة وذوى القدرات بصفة خاصة، تستضيف جامعة عين شمس تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم للمكفوفين (رجال - سيدات)، وذلك على أرض الصالة المغطاة بالجامعة لعقد تدريباتهم المكثفة استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا ٢٠٢١ والمؤهلة لكأس العالم لكرة القدم للمكفوفين.
يأتي تعاون جامعة عين شمس مع الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
ومن المقرر أن تعقد تدريبات المنتخب الوطني اعتبارًا من مطلع فبراير المقبل وحتى نهاية أبريل ٢٠٢١.
كما اختارت وزارة الأوقاف الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، لعضوية لجنة الإعجاز الرباني في الكون ، بالإضافة إلى تسعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس.
وهم: الدكتور زهية كامل مصطفى فهمي أستاذ علم الحشرات-بكلية العلوم والدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم و الدكتور كريمة عبدالخالق حامد أستاذ علم النبات بكلية العلوم والدكتور عادل محمد محمود البسيوني أستاذ علم الحشرات بكلية الزراعة و الدكتور عبدالعزيز سعد شتا أستاذ علم الأراضي والمياه بكلية الزراعة و اادكتور محمد فتحي عثمان أستاذ علم الأسماك بكلية الزراعة و الدكتور شوقي محمود سليم أستاذ علم الكائنات الدقيقة بكلية الزراعة والدكتور دسوقي أحمد محمد عبدالحليم أستاذ الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحيوية بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة عين شمس.
كما ضمت اللجنة نخبة من الأساتذة من المؤسسات العلمية والبحثية والجامعات المصرية و هم :
الدكتور محمودد محمد عبد اللطيف صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي- التكنولوجيا النباتية والحيوانية.
و الدكتور حسين عبد الظاهر أبو الغيط عميد كلية الطب (بنين) جامعة الأزهر و الدكتور حسام الدين أحمد حسنين موافي أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة وأ.د.محمد شريف الهواري أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة ود. مها محمد فريد عقل عميدة كلية طب بنات الأزهر – (سابقًا).
يأتي تشكيل هذه اللجنة إيمانًا من وزارة الأوقاف بتكامل العلوم في بناء الشخصية ، وحرصًا منها على نشر الثقافة العلمية، ولا سيما ما يتصل منها ببيان مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون وفي جسم الإنسان ، ويناط بهذه اللجنة :
عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات في مجال الإعجاز الرباني في الكون،عقد الندوات العلمية والثقافية العامة ، سواء عبر وسائل الإعلام ، أم بالجامعات ، ومراكز الشباب ، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف ، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعي ،إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية ، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون ،الإعداد لبرنامج تلفزيوني يجمع ميزات البرامج المعروفة في هذا المجال.
وفي سياق اخر قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس إن الطالب محمد عبد الفتاح الطالب بالمستوى الرابع ببرنامج البيوتكنولوجى عربي زراعة عين شمس، شارك فى أحد الأبحاث التى نشرت فى مجلة genes الدولية ذات معامل التاثير ٣.٧ .
وأضاف احمد جلال لصدي البلد أن الكلية سوف تكرم الطالب على تميزه وتفوقه العلمي، موضحا أن البرامج الجديدة بزراعة عين شمس من البرامج المتميزة والتى تتعامل مع متطلبات العصر لتأهيل خريج مميز يستطيع المنافسة محليا وعالميا.
وأشاد أحمد جلال باجتهاد الطالب وتفوقه وبدور هيئة اعضاء التدريس، قائلا: "نتمني ان يكون لدينا الكثير مثل هذا الطالب وهذا نموذج مشرف للطلاب المصريين".
ملخص الدراسة :
أن بكتيريا Campylobacter أكثر مسببات الأمراض البكتيرية شيوعًا المسؤولة عن التهاب المعدة والأمعاء البشري في جميع أنحاء العالم. تمثل الحيوانات المنتجة للغذاء المستودع الرئيسي لعدوى Campylobacter وقد تم الإبلاغ سابقًا عن حدوث انتقال من خلال استهلاك طعام من أصل حيواني ، بما في ذلك الدجاج غير المطبوخ جيدًا ، والحليب غير المبستر، ومنتجات الألبان ، ومن خلال مياه الشرب الملوثة.
لقد ارتبطت قدرة Campylobacter على النجاة من الظروف البيئية المجهدة ارتباطًا مباشرًا بالأمراض التي تنقلها الأغذية. تلعب وحدات السم ومضاد السم Toxin-antitoxin (TA) دورًا مهمًا كنظم دفاع ضد العوامل المضادة للميكروبات وتعتبر استراتيجية لا تقدر بثمن تسخرها مسببات الأمراض البكتيرية للبقاء في البيئات المجهدة. على الرغم من أن وحدات TA قد تم دراستها على نطاق واسع في الكائنات الحية النموذجية مثل Escherichia coli ، فإن هذا النوع من النُظم الدفاعيه في Campylobacter)) لا يزال غير مستكشَف إلى حد كبير.
لذلك ، في هذه الدراسة ، تم إجراء فحص شامل لـ 111 عزلة بكتريا تم اخذها من مصادر غذائية وسريرية مختلفة. وجدنا 10 أنظمة من النوع Toxin-antitoxin)) من النوع الثاني تنتمي إلى أربع عائلات TA . حصلنا على ما مجموعه 12 جينًا سامًا و 14 جينًا مضادًا للسموم عبر 66 من أصل 111 عزلة. تنتمي جميع جينات السم / مضادات السم إلى أنظمة النوع الثاني من TA. وهذا النوع من الأنظمة يكون عبارة عن تفاعل البروتين الخاص بالسم مع البروتين الخاص بمضاد السم.
توفر هذه النتائج رؤى مفيدة حول توزيع وحدات TA في مجموعة غير متجانسة من Campylobacter المعزولة من مصادر مختلفة ، وبالتالي تطوير فهم أفضل للآليات التي من خلالها تنجو هذه العوامل الممرضة من الظروف البيئية المجهدة ، والتي ستساعد بشكل أكبر في التصميم المستقبلي لـ المزيد من مضادات الميكروبات المستهدفة.
ومن جانب اخر قالت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي بمستشفيات جامعة عين شمس، والذي تم تحويله إلى مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا ان هناك تراجعا ملحوظا بإعداد كورونا في الفترة الاخيرة ويرجع ذلك لقرار تعليق الدراسة وجزء كبير من وعي المواطنين منوها أنه ليس لدينا أي معلومات عن موجة ثالثة.
وأضافت الدكتورة هالة خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الاعراض لا تزال مستمرة وبنفس الحدة مشيرا الى ان الاعداد في تناقص مستمر بالمستشفى موضحا أنه توجد أعراض كثيرة لا تقف عند الاعراض المعروفة والأعراض جديدة صداع وآلام العظام و العضلات و المفاصل و فقدان حاستي الشم والتذوق وآلام بالبطن وقيء مستمر وإسهال حاد ونهجان وكحة مستمرة ونقص الاوكسجين وآلام بالصدر.
وشدد مدير المستشفي العزل علي التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة الرشح أو ما يشبه أعراض البرد .