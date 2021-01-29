ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تسمح باستخدام لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:45 م
الكويت تسمح باستخدام
الكويت تسمح باستخدام لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
منحت الكويت تصريحا بالاستخدام الطارئ للقاح "أسترازينكيا" الذي يتم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا الذي يتم تصنيعه في مصنع سيروم للأمصال في الهند بترخيص من شركة "أسترازينيكا" العالمية.

وقال الدكتور عبدالله البدر الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة إن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد المسؤول الكويتي أن الوزارة نجحت في الحصول على دفعة أولية من لقاح "أكسفورد" لحرصها على عدم التأخر في برنامج التطعيم لافتا الى أنه من المتوقع وصول الدفعة الأولى بعد أيام.

وأشار إلى حصول اللقاح على  اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، موضحا أن مصنع (سيروم) للأمصال هو مصنع معتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيع اللقاحات وأيضا من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وأوضح أن القرار اتخذ  بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية حيث أجرت اللجنة تقييما شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته.

وأكد أن اللجنة تحققت من تقارير الجودة للتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مفاجأة لقاح أكسفورد المعجزة.. لماذا سيكون الأفضل في العالم؟

الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر» ضد كورونا

الكشف عن موعد وصول أولى دفعات لقاح فايزر إلى الكويت

الكويت تتسلم 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا.. وتستعد لترخيص استخدامه خلال أيام

ترشيحاتنا

الكيلو بـ50 جنيه.. ضبط جزار يبيع لحوم الجمال الميتة بالجيزة ويختمها بـ "قعر كوباية"

بالقوة الضاربة.. قائمة بيراميدز لـ مواجهة الإسماعيلي

بإطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تتألق برفقة بناتها من الأهرامات

بالملايين.. تعرف على حجم خسائر حريق سوق التوفيقية بالقاهرة

ليس عمر الشريف.. تعرف على الحب الحقيقي في حياة فاتن حمامة

اخبار الفن .. وفاة محمد الصغير وأشرف صالح .. تعرف على زوجة رياض الخولي الفنانة المعتزلة .. قصة اغتصاب منار حمزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات فيفي عبده

نشرة المرأة والصحة| 10 معلومات عن خبير التجميل محمد الصغير.. سر عدم إصابة البعض بـ كورونا

بإطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تتألق برفقة بناتها من الأهرامات