أوقاف الفيوم تفتتح 13 مسجدا بقرى ونجوع المحافظة اليوم

واصلت مديرية أوقاف الفيوم، بالتنسيق مع محافظة الفيوم ، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة أوقاف الفيوم افتتاح 13 مسجدا بجميع قرى ونجوع المحافظة ، بالجهود الذاتية وإشراف وزارة الأوقاف .

صرح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم بأن المساجد التى تم افتتاحها اليوم هى : عبد الغني عبد الجواد إطسا غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف ، و الرحمة عزبة محمد فراج الغرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وعبد الرحمن محمود الناصرية الجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وافي زايد بندر سنورس جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، والرحمة عزبة سالم جاد، والشواشنة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، والسلام الشرقي إبشواي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

كما تم افتتاح مسجد فرج شعت إطسا غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف ، ونور الهدى نوارة إطسا بجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، البحر هوارة عدلان شمال جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف شاكر عزبة شاكر الغرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، العتيق المقراني يوسف الصديق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وجاب الله عزبة جاب الله ، وفيدمين جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف ، وأم المؤمنين السنباط جنوب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





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من جانب آخر :أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، لافتتاح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد التابعة لمركز الشواشنة، بعد إحلاله وتجديدة وفرشة على نفقة وزارة الأوقاف، وكذلك حضور صلاة الجمعة مع المواطنين وأهالي القرية.





وأدى سكرتير عام المحافظة، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.





ألقى فضيلة الشيخ الدكتور جسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم خطبة الجمعة بعنوان: "التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء ولم تزد الخطبة عن 10 دقائق مراعاة للظروف الراهنة





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