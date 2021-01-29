سبقهما شاروخان.. عروسان يحتفلان بزفافهما فى الصحراء البيضاء بالوادي الجديد

احتفل عروسان مصريان بزفافهما داخل محمية الصحراء البيضاء بواحة الفرافرة في الوادي الجديد وذلك لالتقاط صور "فوتوسيشن" بهذه المنطقة الخلابة من محمية الصحراء البيضاء.





وكان النجم الهندي شاروخان صور أغنية فيلم "Suraj Hua Maddham أحيانا السعادة وأحيانا الحزن" في عام 2001، مع الممثلة العالمية كاجول في مصر بهذه المنطقة، والتي أضفت جمالا كبيرا للفيلم خاصة أن الصحراء البيضاء مصنفة ضمن 20 أفضل موقع سياحي على مستوى العالم منذ 3 سنوات.





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جدير بالذكر أن محمية الصحراء البيضاء هي إحدى المحميات الطبيعة التي تقع في الصحراء الغربية المصرية، وأكثر الوجهات الصحراوية شهرة في مصر لأسباب عديدة وتقع في واحة الفرافرة، وتتبع إداريا محافظة الوادى الجديد وتبعد عن القاهرة نحو 600 كم، وتم إعلانها محمية طبيعية بقرار من مجلس الوزراء عام 2002، وذلك لطبيعتها الصحراوية الخلابة والظواهر الجغرافية والحفريات والحياة البرية النادرة التي توجد بها، وتبلغ مساحتها 3010 كيلو مترات مربعة، ويكسوها اللون الأبيض، وهو لون الرمال أيضا، وتمتد في المنطقة الواصلة بين الواحات البحرية وواحة الفرافرة وسميت بهذا الاسم، نظرا لطبيعة صخورها الطباشيرية البيضاء، والتي نحتتها الرياح منذ ملايين السنين، كما يطلق عليها أيضا واحة الثلوج.





وتقع الصحراء البيضاء على بعد 45 كيلومترا (30 ميلا) إلى الشمال من واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد على مسافة حوالي 500 كيلومترا من القاهرة ولقد تم إعلانها محمية طبيعية في عام 2002 وتبلغ مساحتها الإجمالية 3010 كيلو متر مربع، سميت بالصحراء البيضاء لأنها تملك اللون الأبيض الذي يغطي معظم أرجائها، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3010 كيلو متر مربع. الصحراء البيضاء هي محمية صحاري ومناظر طبيعية، حيث إنها تمثل نموذجًا لظاهرة الكارست كاما تعتبر متحفًا مفتوحًا لدراسة البيئة الصحراوية والظواهر الجغرافية والحفريات والحياة البرية، واحتوائها على آثار لعصور ما قبل التاريخ.





وتتميز المحمية بجمال مناظر الكثبان الرملية والتكوينات الجيولوجية لصخور الأحجار الجيرية والطباشيرية ناصعة البياض وما تحتويه من حفريات.



