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توك شو

أحدهم خطير يجب الانتباه إليه .. حسام موافي يحذر من أعراض مرض السكر

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:36 م
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
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قسم التوك شو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أعراض مرض السكر وأنواعه ومضاعفاته وطرق علاجه.

وأشار موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إلى أن مرض السكر يصيب عددا كبير من البشر بجانب مرض الضغط.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن أكثر أبحاث طبية في العالم متعلقة بالضغط والسكر.

وأوضح أن السكر نوعين، الأول مرض مناعي فالأجسام المضادة التي يفرزها الجهاز المناعي تهاجم الخلايا المسئولة عن عمل مادة الأنسولين، وبالتالي تفسدها ولا يوجد أي فرز لمادة الأنسولين، لذلك فالعلاج في تلك الحالة هو الحقن بمادة الأنسولين.

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن النوع الثاني من مرض السكر هو وجود أنسولين يتم إفرازه في الجسم بشكل طبيعي، لكن الجسم قد لا يراه، وبالتالي يرتفع معدل السكر في الجسم.

وعن مضاعفات السكر، قال إن أخطرها غيبوبة السكر، ويجب الانتباه إليها، التي تعود إلى نقص السكر في الجسم، أو أن يكون المريض لديه مرض السكر ولديه غيبوبة من عرض آخر، ويضلل الطبيب المعالج في تلك الحالة كأن يكون دخل في غيبوبة كبدية أو فشل كلوي أو نزيف في المخ.

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