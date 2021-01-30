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توك شو

جابوا المطافي.. أحمد السقا: أخذت علقة موت بسبب هذا الموقف.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 03:00 ص
أحمد السقا
أحمد السقا
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محمد القاضي
قال الفنان أحمد السقا، إن هناك الكثير من الأشياء التي يفتقدها.

وأضاف "السقا"، خلال لقائه عبر فضائية "سي بي سي"،: «فيه حاجات كتير وحشاني، واحشني تحديدا الشقاوة بس الشقاوة الإيجابية، مش الشقاوة اللي فيها شر والعياذ بالله».

وأشار: «أنا ليا أخت أصغير مني اسمها فاطمة وأنا الأكبر»، متابعا: «كنت مسيطر علي أختي وكانت بتعملي كل حاجه وإحنا صغيرين، بس الواحد طبعا لما كبر عقل شويه».

وتابع: «أنا كنت بخاف من ماما جدا وأنا صغير، وكنت بترعب منها.. ومرة كانت هتضربني فجريت واستخبيت فوق الشجرة، وفضلت قاعد فوق الشجرة لغاية ما هما بيدوروا عليا، لغاية لما دخل الليل، ومحدش عارف ينزلي، وكلموا المطافي وجابوا سلم علشان ينزلوني.. وأخدت علقة للتاريخ بسبب الموضوع دا، كانت علقة موت».
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