أول تعليق رسمي من إيران على صوت الصافرات الغامضة في طهران

أعلن مسئول أمني إيراني، اليوم الجمعة، أن صافرات الإنذار التي دوت منذ قليل في غرب العاصمة طهران سببه خطأ فني.





وقال مساعد أمني لمحافظ طهران في تصريح صفحي: "تعطل نظام الصوت في أحدى المنظمات ببلدة أزمايش تسبب في دوي صافرات الإنذار".





وقالت شبكة "سي.إن.إن" الفارسية إن طائرة تركية حلقت فوق مناطق محظورة في سماء طهران، ما فعل صافرات الإنذار، فيما غيرت مسارها نحو مطار باكو في أذربيجان.



