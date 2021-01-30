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أخبار العالم

أول تعليق رسمي من إيران على صوت الصافرات الغامضة في طهران

السبت 30/يناير/2021 - 12:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مسئول أمني إيراني، اليوم الجمعة، أن صافرات الإنذار التي دوت منذ قليل في غرب العاصمة طهران سببه خطأ فني. 

 وقال مساعد أمني لمحافظ طهران في تصريح صفحي: "تعطل نظام الصوت في أحدى المنظمات ببلدة أزمايش تسبب في دوي صافرات الإنذار".

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الفارسية إن طائرة تركية حلقت فوق مناطق محظورة في سماء طهران، ما فعل صافرات الإنذار، فيما غيرت مسارها نحو مطار باكو في أذربيجان. 

وقالت وكالة "سيباه نيوز" المقربة من الحرس الثوري الايراني، إن بعض ساكني المنطقة الغربية في طهران، لم يسمعوا صافرات الإنذار تلك في العاصمة طهران منذ زمن بعيد، وبالتحديد منذ الحرب الإيرانية العراقية.
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