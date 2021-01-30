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توك شو

عباس أبو الحسن عن الطبيب المتحرش: 15 فنانا وصديقا ولاعب كرة شهير من ضحاياه

السبت 30/يناير/2021 - 03:29 ص
عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن
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حمزة شعيب
كشف الفنان عباس أبو الحسن، تفاصيل التعدي عليه من قبل طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" كتير حكولي قصصهم، منهم لاعب كرة شهير جدا أيضا تم الاعتداء عليه، وفي 10 - 15 بني آدم من الفنانين والأصدقاء حصل معاهم كده لكن لم يعلنوا ذلك، وأهم شاهد مش هقول اسمه ده اللي معاه فيديوهات للطبيب وهو يتحرش به".

وأوضح أنه يرى أن هذا الطبيب يستمتع بالضرب مما يقوم به من أفعال مشينة مع الرجال، منوها إلى أن هذا الطبيب ينتقي ضحاياه التى يستهدفها.

وأشار إلى أن أن بداية التعارف به كانت منذ 35 سنة عندما التقي به في الجيم، مضيفا:" كان يعرف في الجيم بأنه يفتح الحمامات علي الناس وهما بيستحموا.
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