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أخبار العالم

لا صحة لتحطم طائرة تركية.. مطار الخميني: صافرات الإنذار في طهران خطأ فني

السبت 30/يناير/2021 - 03:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مطار الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران إن الأنباء عن تحطم طائرة تركية غير صحيحة، مشيرًا إلى أن قائدها قرر عدم الهبوط بسبب الظروف الجوية غير المواتية.

وأضاف في بيان نقلته وكالة "مهرم" الإيرانية: "قائد الطائرة التركية قرر التوجه للعاصمة الأذرية باكو وأعلن أنه سيعود لمطارنا بعد تحسن الأحوال الجوية".

ومنذ قليل، علن مسئول أمني إيراني، اليوم الجمعة، أن صافرات الإنذار التي دوت منذ قليل في غرب العاصمة طهران سببه خطأ فني.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الفارسية إن طائرة تركية حلقت فوق مناطق محظورة في سماء طهران، ما فعل صافرات الإنذار، فيما غيرت مسارها نحو مطار باكو في أذربيجان. 

وقالت وكالة "سيباه نيوز" المقربة من الحرس الثوري الايراني، إن بعض ساكني المنطقة الغربية في طهران، لم يسمعوا صافرات الإنذار تلك في العاصمة طهران منذ زمن بعيد، وبالتحديد منذ الحرب الإيرانية العراقية.
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