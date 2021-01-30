صرخة من كل مصري.. بكري يطلب من ولي عهد السعودية العفو عن المهندس الصادر ضده حكم بالإعدام

طالب النائب البرلماني مصطفى بكري من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالإفراج عن المهندس الصادر بحقه حكم بالإعدام داخل المملكة.





ونشر مصطفى بكرى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".





لى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان ، صرخة من كل مصري





نطلب العفو عن المواطن المصري المظلوم مهندس علي أبوالقاسم والذي صدره ضده حكم بالإعدام وسينفذ خلال أيام في جريمه تشير كل الوقائع أنه لم يرتكبها ، نطلب العفو ".







الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وإلي ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان ، صرخة من كل مصري ، نطلب العفو عن المواطن المصري المظلوم مهندس علي أبوالقاسم والذي صدره ضده حكم بالإعدام وسينفذ خلال أيام في جريمه تشير كل الوقائع أنه لم يرتكبها ، نطلب العفو — مصطفى بكري (@BakryMP) January 30, 2021

وكتب مصطفى بكري إ