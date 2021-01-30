ريهام عبدالغفور: كورونا درس كبير من ربنا

أعلنت ريهام عبد الغفور في لقائها بالإعلامي بلال العربي في برنامجه B my guest أن"جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت البلاد، كانت درسًا كبيرًا من ربنا عن الامتنان ليعرف الشخص قيمة النعم المتواجدة في حياتنا، مشيرة إلى أنها كانت تجتمع مع عائلتها أكثر وقت ممكن وهذا لم يحدث في وقت ما قبل "كورونا".









وتحدثت عن سر النجاح الذي حققه آخر مسلسل لها حكاية "ربع قيراط" وصرحت ريهام أن مضمون العمل نال إعجابها بشكل لافت بسبب السيناريو والإحساس الموجود في الشخصية التي أثرت في العديد من السيدات، مشيرة إلى أنها أحبت التغيير بعد شخصية "فريدة" في مسلسل "زي الشمس".





وعن ردود أفعال الجمهور حول شخصية "منى" أكدت ريهام إنها أضافت العديد من تجاربها الخاصة بهذه الشخصية، وقالت إنه بالفعل يمكن لكل شخص أن يضيف من تجاربه الشخصية إلى الدور الذي يقدمه ليصبح أكثر موضوعية، مما جعل العربي يوصفها بإنها مجرمة تمثيل وأدوارها القوية تثبت ذلك".





وكشفت ريهام عبد الغفور العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية قائلة: "إنها مثلها مثل أي سيدة مصرية يومها يبدأ منذ الاستيقاظ مبكرًا لأوصل أولادي على مدرستهم واحضر لهم وجبة الفطار، ثم ابدأ في ممارسة الرياضة اليومية وهذا يحدث أحيانًا على حسب الحالة المزاجية، وصفت حياتها بأنها أبسط ما يكون وتحاول قضاء أكثر وقت مع عائلتها".





وعن وضع الموسيقى في المنزل، قالت ريهام:" إن زوجها يمارس هواية الطبلة ونجلها الأكبر كان يلعب جيتار أما الأصغر فيلعب بيانو، لافتة إلى أنها تقدر الموسيقى بشكل كبير لأنها أكثر شيئ يحرك مشاعرها".



