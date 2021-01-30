جامعة عين شمس تستضيف برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة

استضافت جامعة عين شمس اليوم السبت الموافق ٣٠من يناير ٢٠٢١، برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة، والذي نظمته جامعة الأسكندرية.
صرح بذلك سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ويأتي ذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و إشراف أ.د. هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
حضر اللقاء نحو مائة وعشرين من الطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات القاهرة من دول " السودان وجنوب السودان ، أوغندا ، مالاوي ، ليبريا ومدغشقر". حيث قاموا بإبراز عروض تقديمية عن بلادهم وتقديم نبذة عن الموقع الجغرافي لهذه الدول وتاريخها والتنوع البيولوجي بتلك الدول بالإضافة إلى عرض لأشهر المعالم بهذه الدول والتنوع الثقافي واللغات بها.