جامعة عين شمس تستضيف برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة

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ويأتي ذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و إشراف أ.د. هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .





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حضر اللقاء نحو مائة وعشرين من الطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات القاهرة من دول " السودان وجنوب السودان ، أوغندا ، مالاوي ، ليبريا ومدغشقر". حيث قاموا بإبراز عروض تقديمية عن بلادهم وتقديم نبذة عن الموقع الجغرافي لهذه الدول وتاريخها والتنوع البيولوجي بتلك الدول بالإضافة إلى عرض لأشهر المعالم بهذه الدول والتنوع الثقافي واللغات بها.