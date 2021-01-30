ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة عين شمس تستضيف برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة

السبت 30/يناير/2021 - 08:44 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقى
استضافت جامعة عين شمس اليوم السبت الموافق ٣٠من يناير ٢٠٢١، برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة، والذي نظمته جامعة الأسكندرية. 

صرح بذلك  سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

اقرأ ايضا : رئيس وكالة الفضاء: "نيكست" قمر جديد تطلقه مصر ديسمبر.. وافتتاح أول مركز لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية 2022

ويأتي ذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و إشراف أ.د. هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

اقرأ ايضا : التعليم العالي: إعلان جداول الامتحانات بالكليات هذا الأسبوع

حضر اللقاء نحو مائة وعشرين من الطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات القاهرة من دول " السودان وجنوب السودان ، أوغندا ، مالاوي ، ليبريا ومدغشقر". حيث قاموا بإبراز عروض تقديمية عن بلادهم وتقديم نبذة عن الموقع الجغرافي لهذه الدول وتاريخها والتنوع البيولوجي بتلك الدول بالإضافة إلى عرض لأشهر المعالم بهذه الدول والتنوع الثقافي واللغات بها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لـ حلايب وشلاتين وأبو رماد

جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية لمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر

اليوم.. انطلاق قافلة تنموية لمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر

استمرار فاعليات القافلة التنموية لجامعة عين شمس في البحر الأحمر

تقديم العلاج لـ2300 مستفيد.. انتهاء أعمال قافلة جامعة عين شمس بمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد

لمواجهة كورونا.. استمرار عمليات التعقيم والتطهير بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

السيدات تسأل عن السمن المهدرجة وجمال شعبان يجيب .. اعرف الحقيقة

مصدر: الزمالك حسم التعاقد مع لاعبين مصريين

القبض على امرأة هددت بإطلاق النار على رأس نانسي بيلوسي

رغم فوائده.. 3 أضرار تصيبك عند تناول العدس بكثرة

حبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه..عقوبات تنتظر زوج طبيبة المحلة بسبب التشهير

مقتل وإصابة 16 شخصا في انفجار بـ عفرين السورية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمبتدئين .. أخطاء شائعة تجهلها عند الذهاب إلى الجيم

بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي

9 معلومات عن إنجى كيوان صاحبة الصور المثيرة للجدل مع عمرو دياب .. شاهد