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تعليم

تسليم خط موبايل بالمجان للطالبات ببنات عين شمس .. الأربعاء المقبل

الأحد 31/يناير/2021 - 12:02 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
قالت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إنه على جميع الطالبات اللاتي تقدمن بأبحاث اجتماعية من الفرق الأربعة للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ التوجه إلى منفذ المصرية للاتصالات، والتي سيتواجد داخل الكلية يوم الأربعاء الموافق ٣/ ٢ /٢٠٢١ ( فقط) وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتى ٢ ظهرا ومن تجد اسمها؛ سوف تتسلم "خط موبايل مجاني" ب البطاقة الشخصية، وأوضحت أن منفذ المصرية للاتصالات سوف يكون متواجد بقية الايام في الحرم الجامعي بالعباسية. وأشارت - خلال تصريحاتها لصدى البلد إلى اأن التعليم خلال الفصل الدراسي الاول اعتمد على النظام الهجين ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بشأن تأجيل الامتحانات واعلان الجداول في أول فبراير.

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وأكدت  أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس. 

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واكدت عميد كلية البنات أنه يتم رفع جميع المحاضرات بشكل مستمر وفعال عبر نظام موودل الذي أثبت أهميته خلال الفترة الحالية .
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