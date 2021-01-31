تسليم خط موبايل بالمجان للطالبات ببنات عين شمس .. الأربعاء المقبل







اقرأ أيضا : رئيس وكالة الفضاء: "نيكست" قمر جديد تطلقه مصر ديسمبر.. وافتتاح أول مركز لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية 2022 وأكدت أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس. وأكدت أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.



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واكدت عميد كلية البنات أنه يتم رفع جميع المحاضرات بشكل مستمر وفعال عبر نظام موودل الذي أثبت أهميته خلال الفترة الحالية .

قالت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إنه على جميع الطالبات اللاتي تقدمن بأبحاث اجتماعية من الفرق الأربعة للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ التوجه إلى منفذ المصرية للاتصالات، والتي سيتواجد داخل الكلية يوم الأربعاء الموافق ٣/ ٢ /٢٠٢١ ( فقط) وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتى ٢ ظهرا ومن تجد اسمها؛ سوف تتسلم "خط موبايل مجاني" ب البطاقة الشخصية، وأوضحت أن منفذ المصرية للاتصالات سوف يكون متواجد بقية الايام في الحرم الجامعي بالعباسية.وأشارت - خلال تصريحاتها لصدى البلد إلى اأن التعليم خلال الفصل الدراسي الاول اعتمد على النظام الهجين ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بشأن تأجيل الامتحانات واعلان الجداول في أول فبراير.