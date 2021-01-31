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أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن نقل 5 آلاف جرعة لقاح كورونا إلى الفلسطينيين

الأحد 31/يناير/2021 - 01:16 م
نقل 5 آلاف جرعة لقاح
نقل 5 آلاف جرعة لقاح كورونا إلى الفلسطينيين
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قسم الخارجي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الأحد، أنه سيتم نقل 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا إلى الفلسطينيين لتطعيم الكادر الطبي.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "والاه" العبري، بأن إسرائيل ستسلم 1000 لقاح للطواقم الطبية في السلطة الفلسطينية.

وجاء ذلك بعدما توجه وزير الجيش الاسرائيلي بيني جانتس لوزارة الصحة، ومجلس الأمن القومي لفحص إمكانية نقل كميات من لقاح كورونا بشكل تدريجي للسلطة الفلسطينية من أجل تطعيم الطواقم الطبية، وذلك بهدف منع انهيار النظام الصحي.

وأضاف الموقع أن تسليم اللقاحات يأتي بعدما طلب مسؤولون فلسطينيون نقلها بشكل عاجل من منسق أعمال الحكومة الإسرائيلي كميل أبو ركن. 

وفي سياق المتصل، أعلن عضو لجنة الطوارئ العليا لمواجهة فيروس "كورونا" ومدير عام الخدمات الطبية في وزارة الصحة د. أسامة النجار، أمس السبت، أن لقاح كورونا سيصل فلسطين خلال أيام.

وقال النجار في حديث لإذاعة القدس، إنه خلال أيام ستصل تطعيمات من 3 مصادر ( فايزر- سبوتنيك الروسي – استرازينكا)، مشيرًا إلى، أنها ستتوفر بكميات كبيرة وأن التطعيم سيبدأ فورًا.

وأوضح النجار، أن عملية التطعيم ستبدأ بالطواقم الطبية التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى كورونا، والدوائر الأبعد من ضعاف المناعة وكبار السن، لافتًا إلى، أن الكميات سيتم توزيعها في كافة محافظات الوطن، بما في ذلك قطاع غزة.
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