وزيرا التعليم العالى والاتصالات يشهدان بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات.. صور



جاء ذلك بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة السابق والعضو الحالي للبرلمان، والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة هبه صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها، والدكتور إسلام الشعراوي المدير التنفيذي للمعلومات والدكتور شادى المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات.



يأتي البروتوكول فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات لتنفيذ المبادرة الرئاسية لإنشاء مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية داخل الجامعات المصرية فى ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة فيما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بمهارات متطلبات المستقبل.



وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن بروتوكول التعاون ياتى فى إطار جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لخلق جيل جديد مزود بالعلم والمعرفة والاهتمام بالتدريب على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأشار عبدالغفار الى أن البروتوكول يعد انطلاقة قوية لبداية تنفيذ المرحلة الثالثة من مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى داخل عدد من الجامعات المصرية لتأهيل الشباب من طلبة وخريجى أبناء الجامعات والمحافظات لسوق العمل المحلى والعالمى والعمل الحر وعن بعد، وإعداد كوادر تساهم فى دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.





من جانبه قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن التعاون جاء لتنفيذ دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسساتها في تشغيل هذه المراكز تطبيقا للمبادرة الرئاسية للمجتمعات التكنولوجية والإبداعية والتدريبية وزيادة الاستفادة من الخدمات والأنشطة التى تقدمها الوزارة فى المنطقة والمناطق المجاورة، والتي تتم من خلال تطبيق منهجية ومحاور العمل الأساسية الخاصة بإنشاء تلك المراكز.



من جانبه أضاف الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن مركز التدريب والإبداع الرقمي الجارى انشاؤه يأتي في إطار سياسة الجامعة للتحول الرقمي والتحول لجامعة ذكية، مشيرًا إلى أن المركز التكنولوجى الجديد سوف يحتوى على امكانيات هائلة بهدف تنمية مهارات الكوادر الشابة من أبناء الجامعة ومحافظة القليوبية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال داخل المنطقة المخصصة لإقامة هذا المركز.



وأشارت الدكتورة هبه صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى أن محاور العمل الأساسية الخاصة بإنشاء مراكز التدريب وإبداع مصر الرقمية تتمثل في استشارات المسارات المهنية، برامج تدريبية تقنية وتطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات، إتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، دعم أعمال العمل الحر، دعم مهارات الإبداع وريادة الأعمال، إتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة لتوجهات التكنولوجية الحديثة.

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى - جامعة بنها ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - معهد تكنولوجيا المعلومات.