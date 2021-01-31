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توك شو

اعتبريها أمك.. استشاري نفسي تنصح الزوجات بأنسب طرق التعامل مع الحموات

الأحد 31/يناير/2021 - 04:19 م
ازعاج الحموات
ازعاج الحموات
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عادل نصار
نصحت هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، الزوجات بعدة طرق مختلفة للحصول على رضاء حماتها مُحذرة من خطورة الزواج في بيت العائلة.

وأضافت في حوارها لبرنامج قصة حقيقة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن الزواج في بيت العيلة ثقافة موجودة، وتسبب مشاكل كثيرة وعلينا فهم العلاقة بين الام وابنها المتزوج.
 
وأكدت أن بعض الأمهات تعتبر ابنها مثل زوجها وسندها، وهذا أمر في غاية الأهمية وعلى الزوجة ادراكه جيدا، مشيرة إلى أن علي الزوج التعامل باهتمام مع أمه وبنفس الطريقة التي كان يتعامل بها قبل الزواج. 

وتابعت أنه علينا النظر لمعنى الزواج في بيت العائلة، وعلينا تغير هذه الثقافة، مستدركة أنه هناك أكثر من زيجة فشلت بسبب هذا الأمر، وعدم فهم المعنى الحقيقي في بيت العيلة. 

وقدمت هند البنا، الحل لهذه المشكلة قائلة :"على الزوجه عدم التعامل بالنية، والخوف في التعامل مع الحماة، واعتبرها أمي وليس العكس، وعلى الرجل أ لا يكون سلبيا ويتدخل بحكمة وعقل في مختلف المواقف". 

وقدمت عدة نصائح هامة لعلاقة زوجية ناجحة وسليمة في منزل العائلة والعيش مع ام الزوج. 

وقالت إننا :"محتاجين ان نفهم حقيقة العلاقة بين الام وابنها، و عمل تنظيم في العلاقة شي مهم حتى تستمر الحياة دون أي مشاكل وفشل. 
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