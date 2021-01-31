ملايين الأمريكيين فقدوا كرامتهم.. بايدن يعلن خطة إنقاذ ضد البطالة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة إنقاذ جديدة للتأمين ضد البطالة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد 19".





وقال بايدن عبر تويتر:"الملايين من الأمريكيين، دون ذنب منهم، فقدوا الكرامة والاحترام اللذين يأتيان مع الوظيفة والراتب".





وأضاف:" ستعمل خطة الإنقاذ الأمريكية الخاصة بي على تمديد التأمين ضد البطالة ، مما يضمن للناس إمكانية الاعتماد على استمرار وجود الشيكات في وسط هذه الأزمة".





وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية في تقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتخذ إجراءات لمكافحة فيروس كورونا تختلف جذريًا عن خطة الرئيس السابق دونالد ترامب، بالرغم من كثرة وحدّة الانتقادات التي وجهها بايدن لسلفه في هذا الصدد.





وسبق ان قال بايدن، في معرض توقيعه على أوامر تنفيذية لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا، إن خطة توزيع اللقاحات كانت أسوأ مما توقع هو وفريق معاونيه، بينما أكد بعض هؤلاء أن إدارة ترامب لم تكن لديها خطة أصلا لمكافحة الجائحة.





وبينما يعتمد بايدن سياسة أكثر تشددًا من سلفه من حيث الإلزام باتباع الغجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات إجباريًا، فإن خطة توزيع اللقاحات لم تحقق تقدمًا يُذكر عما كان سائدًا في آخر أيام إدارة ترامب.





وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير جرعات إضافية من لقاحات كورونا، تكفي لتطعيم 300 مليون أمريكي بحلول نهاية الصيف.





وقال "بايدن"، في مؤتمر صحفي، إن إدارته ستقوم بشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي "فايزر وموديرنا"، وهو ما يضاعف الطلب الإجمالي للقاح للولايات المتحدة بنسبة 50%، من 400 مليون إلى 600 مليون من تلك الجرعات الإضافية.