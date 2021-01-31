1500 قرية تشمل 42 مركزا فى الوجه القبلى.. خالد عبدالفتاح يوضح خطة الدولة فى مبادرة "حياة كريمة".. فيديو

قال خالد عبد الفتاح ، مدير مشروع حياة كريمة بوزارة التضامن الإجتماعى ، إن عملية تنفيذ مشروع حياة كريمة عملية صعبة وتواجه تحدى كبير ودور مكثف لتنفيذها فى الوقت المحدد لها والذى أكد عليه الرئيس السيسى ، موضحًا أن هناك تدخلات فى البنية التحتية لجميع الخدمات من طرق لصرف صحى ومرافق ومنشأت خدمية مثل المدارس والوحدات الصحية والبيطرية.





أوضح خالد عبد الفتاح، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "آخر النهار " المذاع على قناة "النهار" ، أن المشروع تحدى حقيقى للجهات التفيذية للهيئة الهندسية و الجهات المختصة بوزارة السكان ، لافتًا أن كل جهة تنفيذية تقوم بعملها ومتابعته ووضع التصور للابعاد الهندسية والجدول الزمنى للتنفيذ حيث أن كل خدمة لها اشتراطات فى تنفيذها وتوصيلها مثل الاتصالات والغاز والصرف .





أكد خالد عبد الفتاح ، أنه من المتوقع إنتهاء1500 قرية من الإصلاح فى 3 سنوات ، تشمل 42 مركز فى الوجه القبلى بما فيها الفيوم ، متابعًا أن هناك تدخلات من جميع القطاعات من وزارة التضامن والقطاع الخاص بالمساهمة والدعم المالى.





أضاف خالد عبدالفتاح ، أن وزارة التخطيط والمجتعات المحلية تشارك أيضا فى إبداء الآراء المقترح تنفيذها وللمواطنين أيضا مسئولية إجتماعية فى التنفيذ.