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رياضة

شهادة تقدير وميدالية للحكومة المصرية على تنظيم بطولة العالم لليد

الأحد 31/يناير/2021 - 09:13 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
قدم الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد شهادة تقدير وميدالية خاصة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على المجهود الكبير الذي قامت به مصر فى تنظيم البطولة فى ظل تفشي وباء كورونا، ونجحت الدنمارك فى الفوز ببطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على السويد فى نهائي البطولة.

يذكر أن اربع صالات  استضافت هذه النسخة ال27 لمونديال العالم في كرة اليد للرجال والتي تقام على أرض مصر من 13 إلى 31 يناير الحالي ،وهي النسخة الثانية لهذه البطولة العالمية التي تستضيفها القاهرة بعد نسخة عام 1999، ولأول مرة تشارك 32 دولة في هذه النسخة ،بعد أن زاد الإتحاد الدولي لكرة اليد عدد المنتخبات المشاركة.

والصالات  هي: الصالة المغطاة باستاد القاهرة ،وصالة برج العرب،وصالة العاصمة الإدارية، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
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