بعد ظهور "مستريح" المنيا.. لميس الحديدى للبنوك: هتعملوا إيه فى انخفاض الفايدة على شهادات الاستثمار.. فيديو

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن عودة ظاهرة " المستريح " وهو الشكل الجديد لتوظيف الاموال الذي يوهم ضحاياه بتوظيف اموالهم مقابل عوائد تزيد في بعض الاحيان عن 50% .





وأكدت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن " مستريح المنيا الجديد إستطاع جمع مليار ونصف من أموال ابناء المحافظة بدعوى توظيفها مؤكدة أن عودة الظاهرة يدل على أن الناس تبحث عن اوعية إدخارية جديدة لاستثمار أموالها بالاخص الطبقة المتوسطة .





وواصلت: " المستريح بيتسغل تحويشة عمر الناس من سافر للخليج أو من يعمل طول حياته ويحبث عن أوعية لاستثمار أموال و إحنا عندنا مشكلة ولازم نواجهها وبتوجه بالسؤال للبنوك المصرية ماذا ستفعلون مع تراجع اسعار افلائدة على شهادات الاستثمار وماذا ستقدمون للطبقة المتوسطة خاصة مع صيق الروافد الاستثمارية سواء البورصة التي تشهد وضع معقد والذهب الذي إرتفعت اسعاره أو العقارالذي يشهد سوقه ركودًا كبيرًا .





وطالبت البنوك تقديم اوعية إدخارية جديدة للمصريين حماية لهم من ضياع سيولتهم لدى مايسمى " المستريح " .





كانت محافظة المنيا قد شهدت ظهور مستريح جديد المعروف وسط الاهالي بلقب " مستر حسين " وتحديدًا في قرية قفادة، التابعة لمركز بني مزار، بمحافظة المنيا، حيث ظهر شخص يدعي أنه يعمل في تجارة الرخام، وله شركاء من دولة الصين، ويستطيع دفع أرباح شهرية تصل إلى 30%، وبدأ المواطنون يودعون معه بشكل مباشر أموالهم تدريجيًا، قبل أن يصبح الرجل الغامض، وله مندوبين حول المحافظة، يتسلمون الأموال من الأهالي، ويوقعون لهم على ضمانات مالية، ثم يسلمونها لمستر حسين بنسبة عمولة لهم، فضلًا عن أرباح الأموال التي ظلت تدفع بانتظام لشهور وإستطاع النصاب في جمع نحو نحو مليار و500 مليون جنيه .