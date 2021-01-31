بـ جاكت جلد.. إطلالة أنيقة لـ رضوى الشربيني في أحدث ظهور

نشرت الإعلامية رضوي الشربيني صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت رضوي الشربيني في الصورة بإطلالة كاجوال، ارتدت جاكيت جلد أنيق باللون الاسود وبنطال جينز ونسقت معه حذاء وبوت باللون الاسود، وعلقت "ماله بقى الشعر الغجرى😄"

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة كشف عن أنوثتها.

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" مؤخرًا وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.





