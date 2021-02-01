قصص حب لـ مشاهير انتهت بمأساوية.. هذه أشهر الحكايات

مع إقتراب عيد الحب، ومع تمني العديد من الأشخاص قصص حب مشابهة لقصص المشاهير، إلا أن بعض القصص لا أحد يتمنى أن يكون مكان ابطالها، ومنها قصص حب النجوم التى تبدو عنيفة وبشعة ومأساوية، ومنها التى باتت بالفشل، والتى خرجت إلى العلن لأن أصحابها من المشاهير:





منه شلبي وخالد يوسف

ارتبط المخرج خالد يوسف بالفنانة منه شلبي، إلا أن علاقتهما انتهت سريعا، وتزوج بعدها من الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار الشربتلي.

حلا شيحا وهاني عادل

كانت قصة حب قد جمعت بين الفنانة المعتزلة حلا شيحة والفنان هاني عادل عضو فريق (وسط البلد)، وقاما بعقد قرانهما، إلا أن سرعان ما انتهت قصة الحب وانفصل النجمان.

ووقتها قيل إن السبب يرجع إلى التزام حلا الديني ورفضها الارتباط بشخص من داخل الوسط الفني، وبالفعل ارتدت حلا النقاب وتزوجت من رجل أعمال كندي اعتنق الإسلام حينها.

الفنانة ذكرى





ولعل من أشهر قصص الحب التى انتهت بالقتل، مقتل الفنانة التونسية ذكرى على يد زوجها رجل الأعمال المصرى أيمن السويدى، والذى عاد وانتحر فور قتلها.





حيث لا تزال تفاصيل القضية مبهمة حتى الآن، ولكن الشائع وجود مشاكل عاطفية بينها وبين زوجها الذى فضل أن يقتلها ويقتل نفسه لحبه الشديد لها.





دوروثى ستراتن وبول شنايدر





الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية قتلها زوجها وهى فى العشرين من عمرها، بعدما تحول زوجها ومدير أعمالها بول شنايدر إلى مجنون من غيرته عليها فقام بقتلها.





سمية الخشاب والمطرب أحمد سعد





الأمر تفاقم بينهم ليصل إلى المحكمة، إذ طلق المطرب أحمد سعد زوجته سمية الخشاب، لتخرج الأخيرة وتهاجمه وتتهمه بالشروع فى قتلها خلال فترة الزواج، خلال احد البرامج التليفزيونية.





هنا شيحة وأحمد فلوكس





فى هدوء ودون مشاكل، أعلنت هنا شيحة طلاقها من الفنان أحمد فلوكس بعد فترة وجيزة من زواجهما.





منى زكى ومحمد الشقنقيرى





ما لا يعرفه الكثيرون انه تمت خطبة الفنانة منى زكى على الفنان محمد الشقنقيرى خلال بداية حياتهما الفنية، إلا أنه تم فسخ الخطبة بعد فترة وجيزة.





هند صبري وباسل خياط





بدأت قصتهما عندما التقيا فى أكثر من مهرجان، فقط ربطت بينهما قصة حب وأصبحا يظهران معا فى الكثير من المناسبات الفنية ولم يخفيا علاقتهما، حيث أعلنا عن خطبتهما وإستعدا للزفاف، ولكن الامر قد أدى للفشل لشدة غيرة باسل خياط على هند صبري.





محمد فؤاد وصابرين





جمعت بينهما قصة حب قوية، حيث أعنا عن خطوبتهما رسميا فى بداية حياتهما الفنية، إلا أنهما انفصلا دون الكشف عن أى أسباب.





نيكول سابا وياسر جلال





تمت خطبتهما لفترة قصيرة فى عام 2011 أثناء تصوير مسلسل "نور مريم"، إلا أن تلك الخطبة لم تستمر طويلا، وتزوج بعدها ياسر جلال مباشرة من فتاة خارج الوسط الفنى، وتزوجت الفنانة نيكول يابا من يوسف الخال.





زينة وتامر عبد المنعم





أعلن الفنان تامر عبد المنعم مؤخرا مفاجأة حينما كشف عن إرتباطه مع الفنانة زينة بعلاقة خطوبة منذ سنوات، كما أنه دافع عنها خلال أزمتها مع أحمد عز، على الرغم من عدم إتمام الخطوبة بينهما، حيث تربطهما علاقة صداقة قوية.





إنجى على وطارق العريان





كشف الإعلامية إنجى على عن زواجها من المخرج طارق العريان، حيث كان أول زواج لها، إلا أن الزواج فشل لفارق العمر بينهما.







