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مرأة

5 علامات مبكرة .. دراسة توضح ترتيب أعراض كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:43 م
أعراض فيروس كورونا
أعراض فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
أثبتت دراسة جديدة أن هناك 3 أعراض رئيسية تظهر على مرضى كورونا بجانب الأعراض الأخرى وهي الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس.

وأوضحت الدراسة وفقا لموقع "timesnownews"، عن الترتيب المحتمل الذي تظهر به أعراض COVID-19 على المرضى.

يمكن أن يؤدي  فيروس كورونا COVID-19 إلى مجموعة من الأعراض بسبب العدوى ومع ذلك ، فقد وجد الخبراء نمطًا وترتيبًا تظهر به الأعراض.

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العَرَض الأول هو الحمى
الحمى هي الأعراض الأولى التي يعاني منها معظم مرضى كوفيد -19، من المحتمل أن تصاب بالحمى في غضون أيام قليلة من ملامسة الفيروس.

العَرَض الثاني هو السعال
نظرًا لأن الفيروس التاجي كورونا الجديد يدخل الجسم عن طريق الأنف أو الفم ، فإن العَرَض الثاني الذي يمكن أن ينبئ ببدء المرض هو السعال، عادة ما يكون السعال الناتج عن مرض كوفيد -19 جافًا بطبيعته.

العرض الثالث - فقدان حاسة التذوق والشم
تم الإبلاغ عن فقدان حاسة التذوق والشم كواحدة من العلامات المبكرة لمرض COVID-19، نظرًا لأن فيروس كورونا الجديد يدخل الجسم عن طريق الأنف أو الفم، فمن المحتمل أن يؤثر على أعراض حاسة الشم وحاسة الشم والذوق.

العرض الرابع - التهاب الحلق والصداع وآلام العضلات
تحدث آلام العضلات والتهاب الحلق والصداع عندما دخل الفيروس الجسم وبدأ في التكاثر، ويمكن للفيروس أن يسبب التهابا يؤدي إلى مثل هذه الآلام.

العَرَض الخامس - الإسهال 
يحدث الإسهال نتيجة الفيروس الذي يصيب الجهاز الهضمي والأمعاء، يمكن أن يؤكد الإسهال الناجم عن فيروس كورونا، إلى جانب الأعراض الأخرى ، إصابتك بالفيروس ويجب عليك اختبار نفسك في أقرب وقت ممكن. 
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