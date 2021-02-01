5 علامات مبكرة .. دراسة توضح ترتيب أعراض كورونا

الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس. أثبتت دراسة جديدة أن هناك 3 أعراض رئيسية تظهر على مرضى كورونا بجانب الأعراض الأخرى وهي





وأوضحت الدراسة وفقا لموقع " timesnownews"، عن الترتيب المحتمل الذي تظهر به أعراض COVID-19 على المرضى.





يمكن أن يؤدي فيروس كورونا COVID-19 إلى مجموعة من الأعراض بسبب العدوى ومع ذلك ، فقد وجد الخبراء نمطًا وترتيبًا تظهر به الأعراض.





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العَرَض الأول هو الحمى

الحمى هي الأعراض الأولى التي يعاني منها معظم مرضى كوفيد -19، من المحتمل أن تصاب بالحمى في غضون أيام قليلة من ملامسة الفيروس.





العَرَض الثاني هو السعال

نظرًا لأن الفيروس التاجي كورونا الجديد يدخل الجسم عن طريق الأنف أو الفم ، فإن العَرَض الثاني الذي يمكن أن ينبئ ببدء المرض هو السعال، عادة ما يكون السعال الناتج عن مرض كوفيد -19 جافًا بطبيعته.





العرض الثالث - فقدان حاسة التذوق والشم

تم الإبلاغ عن فقدان حاسة التذوق والشم كواحدة من العلامات المبكرة لمرض COVID-19، نظرًا لأن فيروس كورونا الجديد يدخل الجسم عن طريق الأنف أو الفم، فمن المحتمل أن يؤثر على أعراض حاسة الشم وحاسة الشم والذوق.





العرض الرابع - التهاب الحلق والصداع وآلام العضلات

تحدث آلام العضلات والتهاب الحلق والصداع عندما دخل الفيروس الجسم وبدأ في التكاثر، ويمكن للفيروس أن يسبب التهابا يؤدي إلى مثل هذه الآلام.





العَرَض الخامس - الإسهال