أشرف عقبة: العالم سيشهد حالة من الصراعات للحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة جامعة عين شمس، إن العالم كله يعاني من جائحة كورونا، و يتهافتون على توفير اللقاحات، لافتا الي ان معظم الشركات المنتجة للقاح من أصول أوروبية، و شركة "استرازينيكا" مقرها في انجلترا، كما يتم تصنيع اللقاحات الاخرى في بعض الدول الاخرى التابعة للاتحاد الأوروبي، وفي الفترة الاخيرة اصبح هناك ضغط لاحتياجات الدول للقاحات.





وتابع الدكتور أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن توفير شركة فايزر 75 مليون جرعة اضافية للاتحاد الاوروبي سيحقق احتياجات بعض هذه الدول الي حد ما، منوها ان الدول الاوروبية عدد سكانها كبير لذلك سيكون لديهم الحاجة الي الاعتماد على نوع اخر من اللقاحات من شركات منتجة مثل اللقاح الروسي والصيني.





واكد على انه لا بد ان يكون هناك نوع من التعاون بين دول العالم، لاجتياز تلك الجائحة التي تهدد العالم بآسره، وخاصة للدول التي لا تنتج اللقاح، متوقعا وجود بعض الصراعات الفترة القادمة للحصول على اللقاحات لعدم وفرته وتغطية متطلبات الدول.





واشار الي ان هناك دورا مهما جدا للامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بخصوص عملية تنسيق وتوزيع اللقاحات بشكل عادل في جميع انحاء العالم، لان الضرر سوف يطال الكل اذا لم يحدث ذلك واقتصر اللقاح على الدول المنتجة له.



