ألم إيجابي .. دراسة توضح أعراض تؤكد فعالية لقاح كورونا في جسمك

أدى ظهور الآثار الجانبية المقلقة إلى قلق الناس والمساهمة في معدلات تردد اللقاحات. تلقى ملايين الأشخاص حول العالم اللقاح الخاص بـ فيروس كورونا ، والذي





ومع ذلك ليست كل الآثار الجانبية سيئة، حيث يمكن أن يكون علامة على أن اللقاح يعمل على بناء استجابة مناعية ضرورية ، حتى لو كان ذلك بطريقة غير سارة.





ووفقا لموقع " timesofindia"ـ يمكن أن تحدث التفاعلات العكسية، فإن معظم الآثار الجانبية للقاح خفيفة أو معتدلة، وتستمر لمدة 2-3 أيام ويمكن إدارتها بسهولة.

ومع ذلك ما نحتاج إلى معرفته هو أن معظم الآثار الجانبية هي مؤشر على أن الجهاز المناعي يولد استجابة.





آلام العضلات منخفضة الشدة وأوجاع المفاصل هي استجابات منهجية تنشأ عند إعطاء اللقاح في الجسم، ويعد هذا أيضًا أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي يعاني منها الأشخاص الذين تلقوا جرعة اللقاح في الوقت الحالي (تم الإبلاغ عنها في أكثر من 43 ٪ من الحالات).

قد يستغرق الأمر ساعات أو أيام قبل أن يبدأ الشخص في الشعور بآلام المفاصل أو أعراض آلام المفاصل ، ولكن على الأرجح ، فإن أي آلام أو آلام هي مؤشرات قوية على قيام الجهاز المناعي بتوليد الأجسام المضادة استجابة لحقن اللقاح.

في حين أن معظم الآلام والأوجاع تختفي من تلقاء نفسها، يمكن أيضًا تجربة تناول الأدوية المضادة للألم ومسكنات الألم للتخفيف.





2- الصداع

يعتبر الصداع حاليًا ثاني أكثر الأعراض شيوعًا مع تلقيح اللقاحات في الهند وخارجها، إنه مؤشر واضح على أن الجسم ينتج التهابًا منهجيًا، تظهر ملاحظات مركز السيطرة على الأمراض أيضًا أن وجود الصداع أكثر شيوعًا بعد اللقطة الثانية.





