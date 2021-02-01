بسبب كورونا.. أرباح القناة للتوكيلات الملاحية تهبط 40%



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 22.88 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 33.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.



وأوضحت الشركة أن النقص في صافي الربح خلال الفترة يرجع إلى تراجع عوائد استثماراتها في شركة بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات، بالإضافة إلى الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.



وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، صافي ربح بلغ 41.05 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 128.38 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وتراجعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 10.6 مليون جنيه نهاية سبتمبر، مقابل 16.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





أظهرت المؤشرات المالية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية،التابعة للقابضة للنقل البحرى و البرى احدى شركات قطاع الاعمال العام عن النصف الأول من العام المالي الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 40 %.وقالت الشركة في بيان ، اليوم الاثنين، إنها سجلت صافي ربح بلغ 97.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 161.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.أقرأ ايضا..اليوم.. أول أيام تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير.. كافة الطرق