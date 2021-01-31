سلالة كورونا الجديدة والأصلية .. الفرق بين أعراضهما

ووفقا لموقع "timesofindia"، أن في الوقت الحالي الطريقة الوحيدة لتشخيص السلالة الجديدة هي التسلسل الجيني للعينة.





ولاحظ الخبراء وجود اتجاه شائع في الأعراض التي تأتي مع السلالة الجديدة، وتلك التي تجعلها مختلفة عن سابقتها.





لاحظ الأطباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة انحرافات طفيفة في ظهور الأعراض، أو أعراض معينة تختلف بين سلالتي COVID 19.





نخبرك ببعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على التمييز بين سلالة COVID الأصلية والسلالة الأكثر فتكًا ، متغير B.1.1.7









يمكن لعدوى فيروس كورونا المستجد ، التي تنتشر عن طريق فيروس SARS-COV-2 ، أن تطلق العنان لمجموعة من الأعراض على الناقل. كلما عرفنا المزيد عن المرض ، وجدنا المزيد من الأعراض المحتملة المتعلقة بهذا المرض.

يمكن أن يعاني الشخص المصاب بـ COVID-19 المصنف على نطاق واسع على أنه فيروس تنفسي، من أعراض مثل السعال المستمر والمستمر (الجاف) وحمى منخفضة أو عالية الدرجة وفقدان حاسة الشم والتذوق، هذه ثلاثة أعراض شائعة مع COVID-19.

يمكن أيضًا أن تكون نسبة كبيرة من الأشخاص بدون أعراض، أي ليس لديهم أعراض على الإطلاق، بصرف النظر عن ذلك ، يمكن أن يسبب COVID-19 أيضًا أعراضًا مثل الإسهال والصداع وآلام العضلات والتعب والغثيان وضباب الدماغ والضعف وما إلى ذلك، يمكن أن تختلف الأعراض أيضًا، بناءً على شدة العدوى.



