لا يمكن ملاحظتها .. دراسة تكشف أعراضا جديدة للإصابة بكورونا

وكان يُنصح الأشخاص في البداية بالعزل الذاتي فقط إذا كان لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال

لكن كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة أوضحوا أن البيانات الحديثة أكدت أن فقدان حاسة الشم مرتبط بوباء كوفيد 19.