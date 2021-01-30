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مرأة

لا يمكن ملاحظتها .. دراسة تكشف أعراضا جديدة للإصابة بكورونا

السبت 30/يناير/2021 - 10:08 م
دراسة تكشف أعراضا
دراسة تكشف أعراضا جديدة للإصابة بكورونا
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة أن من أكثر الأعراض التي يمكن ملاحظتها عند الإصابة بـ فيروس كورونا هي فقدان حاسة الشم أو التذوق.

وأشارت الدراسة أن  السعال الجاف والحمى، والعصبية  من الأعراض الغير ملحوظة لـ عدوى كورونا.

ووفقا لموقع Express Health اشارت "الدراسات التي أجريت مؤخرًا إلى أن أحد أكبر أعراض COVID-19 قد يكون أحد أكثر الأعراض غير الملحوظة.


وكان يُنصح الأشخاص في البداية بالعزل الذاتي فقط إذا كان لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال لكن كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة أوضحوا أن البيانات الحديثة أكدت أن فقدان حاسة الشم مرتبط بوباء كوفيد 19.


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