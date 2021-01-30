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اختبار لنفسك .. أسهل طريقة للكشف عن إصابتك بـ كورونا في المنزل

السبت 30/يناير/2021 - 08:18 م
أسهل طريقة للكشف
أسهل طريقة للكشف عن إصابتك بـ كورونا في المنزل
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حياة عبد العزيز
منذ اندلاع فيروس كورونا الجديد، وجد الأفراد صعوبة بالغة في التفريق بين أعراض كوفيد -19 وأعراض الأنفلونزا ونزلات البرد.

وكشف تقرير جديد، أن اختبار نفسك هو أفضل طريقة لتأكيد ما إذا كنت قد أصبت بالفيروس أم لا ، فإن البحث عن العلامات المنبهة لـ COVID-19 يعد أيضًا طريقة سهلة وسريعة لاكتشاف ذلك.

يمنحك اكتشاف العلامات المبكرة للمتاعب أيضًا وقتًا كافيًا للاستعداد والعزل وحفظ الأشخاص من حولك.

في حين أن الكثير من حالات COVID لا تزال بدون أعراض، فهذه هي الأعراض العامة التي يمكن أن تحدد ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بـ COVID-19 أم لا.

على الرغم من أن اكتشاف SARs-COV-02 ليس بالمهمة السهلة ، نظرًا لأن الأعراض قد تشبه علامات الأمراض الأخرى ، وفقًا لتطبيق COVID Symptom Study، يمكن أن تساعدك درجة حرارة جسمك على تحديد ما إذا كان لديك الفيروس أم لا، حيث إذا كانت درجة حرارة جسمك أكثر سخونة من درجة حرارة الجسم المعتادة ، فقد تكون علامة على وجود COVID-19.

ويشير التطبيق أيضًا إلى أنك قد تشعر أحيانًا بقشعريرة من الحمى أيضًا.

ووفقًا لتطبيق COVID Symptom Study في المملكة المتحدة ، يمكن للمرء أن يلمس ويشعر بصدره وظهره لمعرفة ما إذا كانت أكثر سخونة من المعتاد، يمكن أن يعني ارتفاع درجة الحرارة في الظهر والصدر أنك مصاب بالفيروس.


مع ظهور فيروس كورونا الجديد ، كان الناس يعانون من نطاقات مختلفة ومتنوعة من الأعراض. على الرغم من أن القائمة استمرت في الزيادة والتوسع ، إلا أن الأعراض الأكثر شيوعًا تظل كما هي، ونلاحظ الأعراض الرئيسية لـ COVID-19 ، وذلك للكشف عن الفيروس في مرحلة مبكرة.

فيما يلي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لـ COVID.

- حمى

- سعال جاف

- إلتهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- ألم في الصدر وضيق في التنفس
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