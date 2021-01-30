يتحكم في جميع خلاياها.. دراسة تكشف تأثير فيروس كورونا على الرئة خلال ساعة واحدة

دراسة حديثة كشفت عن تأثير فيروس كورونا على الرئة بعد فترة قليلة من الإصابة، وتسببه في بإصابة عشرات الآلاف من خلايا الرئة البشرية بفيروس SARS-CoV-2 وقت واحد ، ثم يتتبع ما يحدث في الرئة خلال الساعات الأولى بدقة. نشر موقع "medicalxpress"،





وأكد الباحثون، أن الفيروس بدأ بإتلاف الرئة بعد ساعة واحدة من الإصابة، فلا تستطيع الفيروسات نسخ نفسها بشكل متعدد، ولذلك تعتمد على إصابة خلايا الرئة، واستخدامها لنشر المواد الجينية الخاصة بها، ويقوم الفيروس بتدمير الأغشية النووية للخلايا في غضون ثلاث إلى ست ساعات بعد الإصابة.





ونتيجة لذلك، تموت الخلايا التي تلعب دورًا طبيعيًا في الحفاظ على التبادل الغازي الأساسي للأكسجين وثاني أكسيد الكربون الذي يحدث عندما نتنفس، وعندما تموت الخلايا، فإنها ترسل أيضًا إشارات استغاثة تعزز الالتهاب، مما يؤدي إلى سلسلة من النشاط البيولوجي الذي يسرع من موت الخلايا ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى الالتهاب الرئوي وضيق التنفس الحاد وفشل الرئة.





وفي دراسة حديثة أكد فريق البحث أن الأدوية الحالية remdesivir و camostat فعالة في مكافحة الفيروس، على الرغم من أن أيًا منهما ليس حلًا مثاليًا للسيطرة على الالتهاب الذي يسببه COVID-19 ، ولكن تم بالفعل استخدام Remdesivir ، وهو مضاد للفيروسات واسع الاستخدام ، سريريًا في مرضى فيروس كورونا، ولكن استنادًا إلى نتائج الدراسة الجديدة التي تفيد بأن الفيروس يتسبب في أضرار جسيمة للخلايا في غضون ساعات ، مما يؤدي إلى حدوث الالتهاب قد لا يستطيع البعض الشفاء منه بسهولة.







