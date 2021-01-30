يؤثر على الخصوبة ويسبب العقم.. 8 خرافات شائعة حول لقاحات فيروس كورونا

مع طرح العديد من الحكومات لقاحات COVID-19 ، يواجه العلماء والخبراء الطبيون تحديًا جديدًا حول المعلومات الخاطئة وما يرتبط بها من تردد بشأن اللقاحات.





بعض الأشخاص يعتقدون أن اللقاحات تسبب مجموعة من الأمراض الطبية ، على الرغم من أن اللقاحات أنقذت أرواح الملايين، كما أن التردد في تناول اللقاحات ليس بالأمر الجديد بالأخص بعد انتشار العديد من المعلومات الخاطئة حول سلامة اللقاحات والتأثيرات المحتملة على الجسم على وسائل التواصل الأجتماعي.





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ومن خلال هذا التقرير نكشف لكم أبرز الخرافات حول لقاحات فيروس كورونا المستجد وفقا لموقعmedicalnewstoday .





-اللقاحات ليست آمنة لأنها تطورت بسرعة كبيرة

صحيح أن العلماء طوروا لقاحات COVID-19 أسرع من أي لقاح آخر حتى الآن أقل من عام واحد، ولكن هناك عدة أسباب أدت إلى تطوير لقاحات COVID-19 بسرعة أكبر ، ولا يقلل أي منها من مستوى الأمان.

على سبيل المثال ، لم يبدأ العلماء من الصفر على الرغم من أن SARS-CoV-2 كان جديدًا على العلم إلا أن الباحثين كانوا يدرسون فيروسات كورونا منذ عقود.

نظرًا لأن COVID-19 قد لامس كل قارة على وجه الأرض ، تضمنت عملية تطوير اللقاح تعاونًا عالميًا غير مسبوق، وبينما تواجه العديد من المساعي العلمية صعوبات في التمويل تلقى باحثو COVID-19 تمويلًا من مجموعة واسعة من الرعاة.

العامل الآخر الذي يبطئ تطوير اللقاح هو تجنيد المتطوعين. في حالة COVID-19 ، لم يكن هناك نقص في الأشخاص الذين يريدون المساعدة، بالإضافة إلي ذلك في ظل الظروف العادية يتم إجراء التجارب السريرية بالتتابع لكن في هذه الحالة يمكن للعلماء إجراء بعض التجارب في وقت واحد ، مما وفر قدرًا كبيرًا من الوقت.

هذه العوامل وغيرها تعني أنه يمكن تطوير اللقاح بسرعة دون المساس بالسلامة.





-قد تجعلك لقاحات فيروس كورونا عقيمًا

لا يوجد دليل على أن لقاحات COVID-19 تؤثر على الخصوبة وبالمثل ، لا يوجد دليل على أنها ستعرض حالات الحمل المستقبلية للخطر.





بدأت هذه الشائعة بسبب وجود صلة بين بروتين سبايك الذي تم ترميزه بواسطة اللقاحات القائمة على mRNA وبروتين يسمى syncytin-1. يعتبر Syncytin-1 أمرًا حيويًا لبقاء المشيمة ملتصقة بالرحم أثناء الحمل.

على الرغم من أن بروتين سبايك يشترك في عدد قليل من الأحماض الأمينية المشتركة مع syncytin-1 ، إلا أنها ليست متشابهة تقريبًا بما يكفي لإرباك جهاز المناعة، ومع ذلك لا يوجد دليل على أن أي لقاح لفيروس كوفيد -19 يؤثر على الخصوبة.





-يحتوي لقاح فيروس كورونا على أنسجة جنينية

على مر السنين ، نشر مناهضو التطعيم شائعات بأن اللقاحات تحتوي على أنسجة جنينية، لا يحتوي لقاح COVID-19 ولا أي لقاح آخر على أي نسيج مأخوذ من الأجنة.

كما قال الدكتور مايكل هيد ، كبير الباحثين في جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة ، لبي بي سي: "لا توجد خلايا جنينية مستخدمة في أي عملية إنتاج لقاح".





- الأشخاص الذين أصيبوا بـ كورونا لا يحتاجون إلى اللقاح

حتى الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس SARS-CoV-2 في الماضي يجب تطعيمهم، كما كتبت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC):

"نظرًا للمخاطر الصحية الشديدة المرتبطة بـ COVID-19 وحقيقة أن الإصابة مرة أخرى بـ COVID-19 أمر ممكن ، يجب تقديم اللقاح لك بغض النظر عما إذا كنت مصابًا بالفعل بعدوى [SARS-CoV-2]."

هناك أيضًا احتمال أن يكون الاختبار الأولي قد أدى إلى نتيجة إيجابية خاطئة بمعنى آخر ، كان الاختبار إيجابيًا ولكن لم تكن هناك عدوى فيروسية لهذا السبب من الأفضل أخذ اللقاح.





- بعد تلقي التطعيم لا يمكنك نقل الفيروس

تم تصميم لقاحات COVID-19 لمنع إصابة الأشخاص بعد الإصابة بعدوى SARS-CoV-2، ومع ذلك قد يظل الشخص الذي تم تطعيمه قادرًا على حمل الفيروس مما يعني أنه قد يكون قادرًا أيضًا على نقله.

نظرًا لأن العلماء لا يعرفون حتى الآن ما إذا كانت اللقاحات ستمنع العدوى فبمجرد تلقيح الشخص يجب أن يستمروا في ارتداء القناع في الأماكن العامة وغسل أيديهم وممارسة التباعد الجسدي على النحو الموصى به.





-بعد اللقاح يمكنني استئناف حياتي الطبيعية

للأسف هذا غير صحيح.





-سيحمي اللقاح من الإصابة بكورونا مدى الحياة

نظرًا لأن العلماء كانوا يدرسون الفيروس لمدة عام تقريبًا فإننا لا نعرف إلى متى ستستمر المناعة وفقا لمنظمة الصحة العالمية:"من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت لقاحات COVID-19 ستوفر حماية طويلة الأمد، ومع ذلك ، فمن المشجع أن البيانات المتاحة تشير إلى أن معظم الأشخاص الذين يتعافون من COVID-19 يطورون استجابة مناعية توفر على الأقل فترة من الحماية ضد الإصابة مرة أخرى على الرغم من أننا ما زلنا نتعلم مدى قوة هذه الحماية ومدة ذلك يدوم. "

قد نحتاج إلى الحصول على حقنة COVID-19 سنوية بنفس الطريقة التي نستخدمها مع لقاح الإنفلونزا.





- الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية لا يمكنهم أخذ اللقاح

هذا غير صحيح يمكن للأشخاص الذين يعانون من معظم الحالات الصحية مثل أمراض القلب والسكري وأمراض الرئة أخذ لقاح COVID-19، ومع ذلك إذا كان أي شخص مهتمًا فمن الأفضل دائمًا التحدث مع الطبيب، نظرًا لأن الحالات الموجودة مسبقًا ، مثل السمنة وأمراض القلب ، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأعراض أكثر حدة لـ COVID-19 ، فإن التطعيم يكون أكثر أهمية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية موجودة مسبقًا.





ولكن هناك استثناء، الأفراد الذين لديهم حساسية تجاه أي من مكونات اللقاح يجب ألا يأخذوا الحقنة، كما يجب على أي شخص كان لديه رد فعل تحسسي تجاه أي لقاح في الماضي التحدث مع طبيبه.





ومع ذلك ، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "بأن يحصل الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة التي لا تتعلق باللقاحات أو الأدوية القابلة للحقن مثل الطعام أو الحيوانات الأليفة أو السم أو الحساسية البيئية أو اللاتكس على التطعيم، يمكن أيضًا تلقي التطعيم الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية تجاه الأدوية الفموية أو تاريخ عائلي من ردود الفعل التحسسية الشديدة ".







