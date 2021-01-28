العليا للفيروسات: تراجع إصابات كورونا.. وهذه الفئة مستثناة من تلقي اللقاح

قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن إعداد إصابات في مصر شهدت مؤخرا تراجعا. إعدادإصابات فيروس كورونا





وأضافت وجيدة أنور في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "DMC"، أن هناك انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات ويرجع ذلك إلى القرارات التي اتخذتها الدولة من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية ".





وتابعت: " لابد من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية حتى مع انخفاض أعداد الإصابات، و الدولة لم تجبر المواطنين والاطقم الطبية للحصول على اللقاح ولكن من الافضل الحصول على اللقاح لتوفر مناعة ووقاية من فيروس كورونا".





وأكملت: "أولوية الحصول على اللقاح تكون للاطقم الطبية واصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ومن يعاني من أي حساسية ظهرت عليه مع أي لقاح سابق لا يحصل على لقاح كورونا ولكن الأصحاء يأخذون اللقاح دون خوف".





ولفتت إلى أنه لابد من وجود تنوع في مصادر الحصول على التطعيم وكل اللقاحات فعالة وخضعت لاختبارات".



