ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

العليا للفيروسات: تراجع إصابات كورونا.. وهذه الفئة مستثناة من تلقي اللقاح

الخميس 28/يناير/2021 - 06:04 م
كورونا
كورونا
Advertisements
هاني حسين
قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن إعداد إصابات فيروس كورونا في مصر شهدت مؤخرا تراجعا.

وأضافت وجيدة أنور في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "DMC"، أن هناك انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات ويرجع ذلك إلى القرارات التي اتخذتها الدولة من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية ".

وتابعت: "لابد من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية حتى مع انخفاض أعداد الإصابات، والدولة لم تجبر المواطنين والاطقم الطبية للحصول على اللقاح ولكن من الافضل الحصول على اللقاح لتوفر مناعة ووقاية من فيروس كورونا".

وأكملت: "أولوية الحصول على اللقاح تكون للاطقم الطبية واصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ومن يعاني من أي حساسية ظهرت عليه مع أي لقاح سابق لا يحصل على لقاح كورونا ولكن الأصحاء يأخذون اللقاح دون خوف".

ولفتت إلى أنه لابد من وجود تنوع في مصادر الحصول على التطعيم وكل اللقاحات فعالة وخضعت لاختبارات".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالرقم القومي.. مصادر بالصحة: موقع إلكتروني لتسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا

الوقاية 100%.. الصحة: لقاح كورونا يؤخذ بالكتف على جرعتين خلال 21 يوما.. موقع إلكتروني للتسجيل.. ستقدم بالمجان

ذروة كورونا.. "العليا للفيروسات" تحذر من 140 ألف إصابة في يناير.. فيديو

العليا للفيروسات بالتعليم العالي: موجة كورونا الثانية سريعة الانتشار..فيديو

اللجنة العليا للفيروسات: تعامل كأنك مريض هتحمى نفسك من الإصابة.. فيديو

عضو لجنة الفيروسات: الأمان الشرط الأهم للدولة للتعاقد على أي لقاح كورونا

ترشيحاتنا

موديل 2021.. طريقة الحصول على السيارة الكهربائية من DL إيجيبت

حمى وسعال وفقدان حاسة الشم.. تدهور الحالة الصحية لـ زيدان

أستاذ تغذية : كل فوائد اللبن الصحية والكاملة موجودة في هذا الشيء.. فيديو

وفاة مهندسة على يد نجل رجل أعمال شهير.. ومحافظ البحر الأحمر: «لو ابني اللى عملها هحاسبه بالقانون»

رسميا.. الأهلي يضم محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة

شوبير ينتقد هذا الفعل لـ موسيمانى فى الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع خطر الإصابة بفقر الدم.. فوائد صحية غير متوقعة لحمض الفوليك

لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش

كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور