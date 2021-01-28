أستاذ فيروسات: لقاح كورونا هو طوق النجاة من الإصابة

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بجامعة زويل، إن لقاح كورونا هو طوق النجاة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن العالم لم يتوصل لعلاج لهذا الفيروس، فاللقاح هو مصدر الوقاية حتى الآن بجانب الإجراءات الاحترازية.





وأضاف أستاذ الفيروسات خلال مداخلة على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سواء بارتداء الكمامة أو غسيل اليد باستمرار تقى من الإصابة بفيروس كورونا، ولذلك نطالب الجميع بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة.





وأشار إلى أن لقاح كورونا يقوى الأجسام المناعية التى تقى الجسم وتواجه الفيروس، وكشف أن اللقاحات كثيرة وجميعها آمنة.





وأكد أن اللقاحات مرت باختبارات كثيرة، ولذلك لن تقوم أى دول بتطعيم مواطنيها بـلقاح غير آمن، أو به مشكلات على الصحة.





ولفت إلى أن هناك تجارب تمت على عدد كبير من المواطنين وتجاوزت نسبة نجاحها عن 86%، وهذا رقم مطمئن لجميع المواطنين سواء فى الداخل أو الخارج.