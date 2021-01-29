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مرأة

متى يمكن للأطفال الحصول على لقاح كورونا.. طبيب يجيب

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
مع توفر اللقاحات للحماية من COVID-19 ، اتخذ خطوة كبيرة نحو وقف الفيروس الذي يسبب هذا المرض الفتاك، اللقاحات الأولى التي تم إصدارها مصرح بها للاستخدام في حالات الطوارئ للبالغين والمراهقين الذين لا تقل أعمارهم عن 16 عامًا، اما  المجموعات المعرضة للخطر مثل كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية هم في المرتبة الأولى لاستقبالهم ، ومن المحتمل أن يتمكن الكبار والمراهقون الآخرون من الوصول إليها في وقت لاحق في عام 2021، وفقا لما نشره موقع healthychildren.

أكد جيمس دي كامبل ، دكتوراه في الطب ، ماجستير ، FAAP ، أنه قبل أن تصبح لقاحات COVID-19 متاحة للمراهقين والأطفال الأصغر سنًا ، يجب إكمال التجارب السريرية هذا للتأكد من أنها آمنة وفعالة لهذه الفئات العمرية، الأطفال ليسوا صغار البالغين لا يمكننا أن نفترض أن اللقاح سيكون له نفس التأثير على الطفل كما هو الحال بالنسبة لشخص أكبر سنًا.

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لا يزال جائحة COVID-19 يلحق خسائر فادحة بصحة الأطفال، نحتاج إلى المزيد من البيانات حول اللقاحات لمرضانا الأصغر سنًا حتى يمكن حمايتهم من هذا الفيروس والسيطرة على الوباء بمجرد توفر هذه المعلومات ، ستقوم AAP بمراجعتها واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن توصيات اللقاحات للأطفال والمراهقين.

 وأضاف كامبل ، أن سيعتمد توقيت توافر اللقاح على نتائج تجارب اللقاح في المراهقين والأطفال المخطط لها أو الجارية الآن، ولكن استنادًا إلى الوتيرة الحالية للبحث  قد يكون من الممكن الحصول على لقاح لبعض الفئات العمرية على الأقل من الأطفال والمراهقين قبل بدء العام الدراسي 2021-22.

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