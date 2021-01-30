السيدات تسأل عن السمن المهدرجة وجمال شعبان يجيب .. اعرف الحقيقة

انتشرت خلال الساعات الماضية، صورا للسمن بين الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تتساءل السيدات عن مدى فوائد وأضرار السمن المهدرجة خوفًا على صحة أسرتها.





الهدرجة عملية يتم استخدام الهيدروجين بها لتحويل الدهون السائلة الموجودة في النباتات والأطعمة المختلفة إلى دهون صلبة غير مشبعة.







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وأكد عميد معهد القلب السابق، أن كل زيت نباتي مهدرج أو لمس النار، هو سمن صناعي ضار محفوف بالأخطار.