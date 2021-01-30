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مرأة

السيدات تسأل عن السمن المهدرجة وجمال شعبان يجيب .. اعرف الحقيقة

السبت 30/يناير/2021 - 07:22 م
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
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حياة عبد العزيز
انتشرت خلال الساعات الماضية، صورا للسمن بين الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تتساءل السيدات عن مدى فوائد وأضرار السمن المهدرجة خوفًا على صحة أسرتها.

والهدرجة عملية يتم استخدام الهيدروجين بها لتحويل الدهون السائلة الموجودة في النباتات والأطعمة المختلفة إلى دهون صلبة غير مشبعة.

وعلق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، قائلًا "مفيش حاجة اسمها زيت نباتي مهدرج صحي".


وأكد عميد معهد القلب السابق، أن كل زيت نباتي مهدرج أو لمس النار، هو سمن صناعي ضار محفوف بالأخطار.
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