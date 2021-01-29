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جمال شعبان يقدم أهم 10 نصائح للتخسيس

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:01 ص
جمال شعبان
جمال شعبان
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حياة عبد العزيز
قدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أهم 10 خطوات للتخسيس بطريقة صحية.

وتمثلت نصائح عميد معهد القلب السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في:

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1-النوم الجيد
2-الامتناع او الإقلال من المشروبات والعصائر المحلاة 
3-أكل الفواكه الطازجة 
4-تناول القهوة  والشاي بدون سكر وبدون حليب
5-شرب الماء بانتظام 

6-الرياضة بانتظام
7-الغذاء البروتيني
8-البروبيوتيك مثل الزبادي قليل الدسم  
9-تجنب الجوع وتناول وجبات عديدة صغيرة كثيرة الحبوب الكاملة والسلاطات قليلة النشويات 
10-التكيف مع ضغوطات الحياة
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