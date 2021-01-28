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مرأة

متحطيش همك في الأكل.. نصائح مهمة بعد فسخ الخطوبة

الخميس 28/يناير/2021 - 11:34 م
فسخ الخطوبة
فسخ الخطوبة
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حياة عبد العزيز
فسخ الخطوبة والإرهاق العاطفي والخلافات الزوجية، أبرز الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى تناول الطعام حتى وإن لم يشعروا بالجوع.

وحسب موقع "timesofindia"، هناك علاقة قوية بين مستوى التوتر وهرمونات الجوع، حيث يؤدي التوتر إلى الأكل العاطفي، ويستخدم الناس الطعام للشعور بالتحسن.

ويؤدي الأكل العاطفي بشكل منتظم إلى عدد من المخاوف مثل زيادة الوزن وعسر الهضم.

وقالت الدكتورة Shreya أخصائية تغذية في Chandigarh، قبل البحث عن طرق للتحكم في تناول الطعام تحت الضغط، يجب على المرء أولًا إيجاد المحفزات. 

وتابعت أنه لا يحدث التوتر دائمًا بسبب الأحداث التي تحدث من حولك ، ولكن يمكن أن يكون نتيجة لنقص المغذيات مثل نقص فيتامين D3، يؤدي التوتر والقلق إلى الأكل العاطفي، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأشارت الدكتورة،إلى أنه من المهم تهدئة عقلك والانخراط في الأنشطة الترفيهية، يمكنك اختيار أي نوع من الأنشطة مثل الجري والرقص والتمارين الرياضية لتقليل مستوى التوتر لديك، فقط كن متسقًا وحاول الاستمتاع بوقت فراغك.

يمكن أن تحل ممارسة عادة النوم الصحي عددًا من مشاكلك الصحية، وقالت الدكتورة شريا: "يمكن أن تساهم أنماط النوم غير المنتظمة أو الأرق في زيادة مستوى التوتر لديك"، وأوضحت أن "هذا يمكن أن يؤدي إلى تقلبات مزاجية ويمكن أن يتركك جائعًا في الصباح الآخر، ولمنع ذلك حاول الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت يوميًا واحصل على 7 إلى 8 ساعات من النوم المريح.

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