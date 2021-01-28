استشاري صحة نفسية: مرضى الشيروبيزم يشعرون بالتجاهل من الأسرة

انتشرت خلال الفترة الماضية، صور لطفلين يعانيان من مرض نادر ، وناشدت أسرتهما المسئولين بالتدخل لعلاجهما حيث يتعرضان للتنمر ممن لا يعرفون حالتهما المرضية مما اثر على حالتهما النفسيه.





وسرعان ما تواصلت صحة الدقهلية برئاسة الدكتور سعد مكى مع الأب بسبب حالة نجليه لعلاجهما من خلال استقدامهما إلى المستشفى الدولى بالمنصورة.





وعلق الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن مرض الشيروبيزم أو ورم زوايا الفك، أو مرض النظرة الملائكية، اشتق اسمه من الخدين المملوأين، تم اكتشاف المرض لأول مرة 1933، وتم تسجيل 200 حالة مصابة على مستوى العالم، ومصر بها 1% من مصابي هذا المرض.





وتابع استشاري الصحة النفسية لـ "صدى البلد"، أن هذا المرض يحدث بسبب فقدان عظام الفك السفلي، فيتجه الجسم بتعويض هذا النقص بنسيج ليفي، ومن خلاله يفقد الإنسان أسنانه اللبنية، ولم تظهر أسنان دائمة.





وأضاف، أن المرضى يعانون من أعراض نفسية بجانب الإصابة بمرضهم، ويصابون بمرض يسمى "البادي إيمدج"، وهو صعوبة في التكيف الإجتماعي مع الأشخاص، مما يجعلهم عرضة للسخرية والتنمر، وصعوبة في التواصل الإنساني، وعدم استكمال المراحل التعليمية.





كما أن المرضى يشعرون بالتجاهل من الأسرة ومن حولهم في جميع نواحي الحياة، والمعاناة من العنف الأسري ونبذهم في المجتمع والأسرة.