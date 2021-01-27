والد طفلى مرض القناع: الصحة تواصلت معى لعلاجهما.. وعانينا الكثير بسبب مرضهما النادر

قال محمدعبد العظيم والد طفلى القناع ان صحة الدقهلية برئاسة الدكتور سعد مكى تواصلت معه بسبب حالة نجليه لعلاجهما من خلال استقدامهم الى المستشفى الدولى بالمنصوره للكشف وعمل اللازم لهما داعيا الله ان يتم على نجليه باالشفاء.





واضاف بأنه والديه المصابين بمرض نادر جعلوه وزوجته يعانون كثيرا لاكثر من ١٠ شنوات منذ ا٢بة نجلهم الأول احمد عندما بلغ الـ ٣ سنوات .





فيما اكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه انه سيتابع حاله الطفلين وسيستقبلهما بنفسه مؤكدا على وجود طاقم طبى متخصص ومميز سيقوم بالاشراف على حالة الطفلين" احمد ١٤ عاما ويوسف١٢ عاما مقيمين قرية برج النور حمص التابعة لمركز اجا.



