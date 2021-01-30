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متلازمة ما بعد كورونا..طبيب يكشف عن أزمات صحية تهاجم المتعافين من الفيروس

السبت 30/يناير/2021 - 05:09 م
متلازمة ما بعد كورونا
متلازمة ما بعد كورونا
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد صوان، استاذ جراحة المخ والاعصاب، إن 25% من مصابي كورونا يحدث لهم متلازمة ما بعد كورونا، ومن الممكن حدوث تجلطات متعددة في مناطق عدة بعد الشفاء من كورونا، ومنها تجلطات في المخ ومشاكل في العمود الفقري.

 وتابع الدكتور محمد صوان، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك فرقا كبيرا وخطيرا بين ادوية السيولة وادوية التجلط، مشددا على ان هذه الانواع من الادوية لا تأخذ الا باستشارة طبيب، ناصحا ألا يأخذ مريض الجلطة أي نوع من ادوية السيولة،، وخاصة اذا كان هناك نزيف، معقبا: "لا انصح احدا بالحصول على دواء منع تجلط دون الرجوع للطبيب".

 واوضح ان شكل جلطات ما بعد كورونا في الاغلب تتعلق بالجهاز العصبي المركزي وهو الممثل في المخ والفص الامامي للمخ، ويؤثر على التفكير والذاكرة والقدرة على الاستنباط، وان هذه الحالة متكررة، متابعا: "اي دوخة بسيطة لازم ناخد بالنا، ومنستقلش باي شكوى، ولانتريق على حد"، بينما جلطات الجهاز الطرفي فهي الشعور "تنميل مزمن". 

واشار الي ان متلازمة ما بعد كورونا لا تحترم سن معين للمتعافين فليس هناك فرق بين الشباب وكبار السن، مؤكدا على اننا يجب الحفاظ على شرب السوائل الي 3 لتر في اليوم او ازيد للوقاية من فيروس كورونا، الي جانب الحرص على المشي، ناهيا تماما عن تناول علاج كورونا من باب الاحتياط لان ذلك امر خطير.
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