يزيد من فعاليته .. دراسة تكشف عن شيئين يجب فعلهما قبل تلقي لقاح كورونا

تسير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على قدم وساق في جميع أنحاء العالم، حيث يبدو أن التطعيم هو الطريقة الوحيدة الممكنة لحماية أنفسنا من الفيروس المعدي، ولكن من أجل فعاليتها، عليك أن تفعل أكثر من مجرد الحصول على اللقاح.





وفقًا لدراسة حديثة ، هناك شيئان محددان عليك القيام بهما قبل الحصول على اللقطة لزيادة فعالية اللقاح - النوم جيدًا وممارسة الرياضة.





وحسب موقع timesofindia لا يمكن للقاح وحده أن يحميك من الفيروس إذا لم يكن جهازك المناعي قويًا، من أجل تحسين استجابة الجسم للقاح، من المهم أن يكون لديك نظام داخلي قوي، والذي يمكن أن يتأثر بسهولة بحالات مثل الاكتئاب والتوتر.









ويمكن أن يؤدي تحمل الكثير من التوتر أو الاكتئاب إلى تقصير المناعة ضد الفيروس، ووفقًا لنتائج دراسة حديثة نُشرت في Journal Perspectives on Psychological Science ، فإن النوم وممارسة الرياضة هما نشاطان محددان يمكن أن يزيدا الاستجابة المناعية، حتى بين أولئك الذين يعانون من حالات قد تضر بالمناعة على المدى الطويل.





نظرًا لأنه من المتوقع أن تتزايد حملة لقاح فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة ، فمن الأهمية بمكان أن يعطي الناس الأولوية لنومهم للحفاظ على الصحة المثلى.

أوصى الباحثون بأن أولئك الذين يخططون للحصول على اللقاح يجب أن يحصلوا على قسط كافٍ من النوم ليلًا وأن يمارسوا تمارين قوية قبل 24 ساعة على الأقل من ذلك.







هذه ليست الدراسة الوحيدة التي ربطت النوم ومستوى النشاط البدني باستجابة التطعيم، ووجدت دراسة أخرى نشرت في المجلة الدولية للطب السلوكي أن لقاحات الإنفلونزا فعالة في الأشخاص الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم قبل ليلتين من تلقي اللقاح. تم العثور على علاقة مماثلة في حالة لقاحات التهاب الكبد A والتهاب الكبد B.



وأشار الباحثون إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى تذبذب في العمليات المناعية اللازمة لإنتاج الأجسام المضادة، للحفاظ على عدد الأجسام المضادة ، من الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم، من ناحية أخرى يمكن أن يساعد النشاط قبل حقنة COVID في دعم مناعتك بعد اللقاح.

