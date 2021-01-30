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أخبار العالم

دراسة: لقاحات كورونا أثبتت فاعليتها في الوقاية من الفيروس ببريطانيا

السبت 30/يناير/2021 - 07:40 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
كشف نائب رئيس اللجنة المشتركة للتطعيم في بريطانيا، أنتوني هارندين، اليوم السبت، عن إجراء دراسة تثبت أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أثبتت فاعليتها في خفض عدد الإصابات في بريطانيا، والتقليل من خطر الجائحة.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن الدراسة التي سيتم نشرها خلال أيام، تشير إلى تراجع حدة الجائحة وعدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع زيادة عدد التطعيمات ضد المرض.

ووفقًا للصحيفة، فإن الدراسة ستقدم دليلًا أيضًا على أن البريطانيين تم حمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا عند تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للمرض.

وانخفضت معدلات الإصابة بالفيروس لمن هم فوق الثمانين عامًا في بريطانيا بنسبة 36 % هذا الشهر، فيما شهدت الفئات العمرية الأخرى انخفاضات مماثلة.

ويبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في بريطانيا تى الآن 8.38 مليون شخص، من بينهم 57% على الأقل ضمن المجموعات التي لديها الأولوية في الحصول على اللقاح.

يأتي ذلك تزامنًا مع انتقاد الحكومة البريطانية للاتحاد الأوروبي، لفرضه قيود على اللقاحات المرسلة إلى أيرلندا الشمالية.

ويضغط الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على تصدير 3.5 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا إلى بريطانيا عن طريق مصنع شركة الأدوية بلجيكا.
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