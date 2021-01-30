هل تعمل اللقاحات على مقاومة الطفرات الجديدة لـ فيروس كورونا؟

وأشار الخبراء وفقا للموقع فإن كل هذه المتغيرات خطيرة جدًا ويمكن أن تنتشر بسهولة أكبر من غيرها. تشير النتائج الأولية، التي لم تتم مراجعتها بعد من قبل الأقران ، إلى أن البديل البريطاني أكثر عدوى ومعدية بنسبة 56٪.

وقال الخبراء، إن من المعروف أن الفيروسات، وأي جرثومة على وجه الخصوص، تتحور كثيرًا خلال دورة حياتها.

تعمل اللقاحات من خلال تدريب جهاز المناعة على التعرف على أي مسببات الأمراض المعدية وتجنبها من هجوم مستقبلي. باختصار، هم يعملون على منع دخول الفيروس إلى الجسم أو التسبب في أضرار.





في حين أن معظم اللقاحات مصممة للعمل في ظل مجموعة من الظروف، وتتطلب بعض اللقاحات أيضًا ترقية أو إضافات لتكون أكثر فاعلية ضد الجراثيم، وخذ لقاح الانفلونزا على سبيل المثال في كل عام يتم اكتشاف سلالات من فيروس الأنفلونزا، وغالبًا ما يتم تعديل لقاح الإنفلونزا، أو توفير دفاعات إضافية لمنع إصابة الشخص بالمرض. الشيء نفسه ينطبق على العديد من اللقاحات الأخرى أيضًا.





ومع ذلك تظهر المشكلة مع لقاحات COVID التي تم تطويرها ليس فقط بطريقة تجريبية ولكن بشكل أسرع من أي وقت مضى.







