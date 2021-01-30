هل تعمل اللقاحات على مقاومة الطفرات الجديدة لـ فيروس كورونا؟

هل سيعمل اللقاح على محاربة سلالات فيروس كورونا COVID-19 الجديدة؟ .. سؤال يتردد على ألسنة جميع الأشخاص من جميع أنحاء العالم.
وقال الخبراء، إن من المعروف أن الفيروسات، وأي جرثومة على وجه الخصوص، تتحور كثيرًا خلال دورة حياتها.
ومع ذلك فإن الطريقة التي تستمر بها سلالات فيروس كورونا COVID-19 في الانتشار أثارت قلق العلماء وعلماء الأوبئة في جميع أنحاء العالم إلى حد كبير، أدى متغير جديد واحد إلى زيادة الحالات في جميع أنحاء المملكة المتحدة بشكل سيئ، وفرض عمليات إغلاق وقيود جديدة وبدأ ببطء في التأثير على البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وحسب موقع "timesofindia"، من بين الكل هناك ثلاثة أنواع من كورونا على وجه الخصوص، تحمل معظم المخاطر - تلك التي ظهرت من Kent ، المملكة المتحدة (متغير B.1.1.7) ، جنوب إفريقيا (متغير B.1.351) والبرازيل (B.1.1.28.1 أو P .1 البديل).
وأشار الخبراء وفقا للموقع فإن كل هذه المتغيرات خطيرة جدًا ويمكن أن تنتشر بسهولة أكبر من غيرها. تشير النتائج الأولية، التي لم تتم مراجعتها بعد من قبل الأقران ، إلى أن البديل البريطاني أكثر عدوى ومعدية بنسبة 56٪.
تعمل اللقاحات من خلال تدريب جهاز المناعة على التعرف على أي مسببات الأمراض المعدية وتجنبها من هجوم مستقبلي. باختصار، هم يعملون على منع دخول الفيروس إلى الجسم أو التسبب في أضرار.
في حين أن معظم اللقاحات مصممة للعمل في ظل مجموعة من الظروف، وتتطلب بعض اللقاحات أيضًا ترقية أو إضافات لتكون أكثر فاعلية ضد الجراثيم، وخذ لقاح الانفلونزا على سبيل المثال في كل عام يتم اكتشاف سلالات من فيروس الأنفلونزا، وغالبًا ما يتم تعديل لقاح الإنفلونزا، أو توفير دفاعات إضافية لمنع إصابة الشخص بالمرض. الشيء نفسه ينطبق على العديد من اللقاحات الأخرى أيضًا.
ومع ذلك تظهر المشكلة مع لقاحات COVID التي تم تطويرها ليس فقط بطريقة تجريبية ولكن بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وكلما زادت فعالية اللقاح وقابليته للتطبيق، زادت الحماية التي نحصل عليها.
بينما لا يزال الكثير من المعلومات قيد المراجعة ، يعتقد بعض الخبراء أن اللقاحات قد تكون قادرة على الحماية من الفيروس المضيف، ولكن ربما تكون أقل فعالية من المعدل الموعود.