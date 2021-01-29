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مستودع للكائنات الدقيقة.. دراسة تنصح بتطهير فرشاة الأسنان للوقاية من كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:03 ص
دراسة تنصح بتطهير
دراسة تنصح بتطهير فرشاة الأسنان للوقاية من كورونا
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حياة عبد العزيز
أحد الأشياء التي نعرفها جيدًا عن فيروس كورونا هو أنه شديد العدوى ويمكن أن ينتشر بسهولة بعدة طرق ، مما يعني أنه يجب عليك اتخاذ كل إجراء ممكن لحماية نفسك من العدوى.

كشفت نتائج دراسة حديثة أنه بصرف النظر عن إجراءات السلامة المعتادة ، فإن اتباع عادة نظافة معينة يمكن أن يحميك أيضًا من فيروس كورونا وهي تطهير فرشاة أسنانك.

وفقا لموقع تغطية الفم أثناء السعال أو العطس ، والحفاظ على مسافة ستة أقدام وتنظيف اليدين بانتظام يمكن أن يقلل من خطر العدوى، ولكن وفقًا لاكتشافات الباحثين البرازيليين، يمكن أن يكون تطهير فرشاة أسنانك طريقة جديدة للبقاء آمنًا.


في الدراسة التي نشرت في مجلة الأمراض المعدية ، أشار الباحثون إلى أن فرشاة أسناننا يمكن أن "تعمل كمستودع للكائنات الحية الدقيقة" ، والتي يمكن أن تنقل المرض بسهولة من المريض إلى الشخص السليم، ولاسيما لأنه تم إثبات وجود حمولة فيروسية عالية من الفيروس في اللعاب والبلعوم الأنفي والبلعوم الفموي.

هذا يجعل من المهم تطهير فرش الأسنان والحفاظ على نظافة الفم للسيطرة على انتقال الفيروس ، خاصة في الحالات التي لا تظهر فيها أعراض أو أولئك الذين ينتظرون نتيجة اختبار COVID-19.
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